IAAF временно запретила легкоатлетам менять спортивное гражданство

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник в Монако состоялось заседание Совета IAAF, на котором был заслушан доклад рабочей группы организации. Одним из итогов заседания стал временный запрет на смену спортивного гражданства.

«Стало совершенно ясно, что постоянные смены спортивного гражданства, особенно легкоатлетами из Африки, являются абсолютно неприемлемыми. Этому должен быть положен конец», — заявил президент IAAF Себастьян Коу.

Рабочая группа вынесет свои предложения для новых правил в этом вопросе не позднее конца нынешнего года, но это не будет касаться 15 уже поданных заявок на смену спортивного гражданства.