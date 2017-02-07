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7 февраля 2017, 0:29 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF временно запретила легкоатлетам менять спортивное гражданство

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно запретила спортсменам менять спортивное гражданство. Соответствующее решение было принято на Совете IAAF, сообщается в пресс-релизе организации.

Рабочая группа организации вынесет свои предложения для новых правил в этом вопросе не позднее конца нынешнего года. Увеличить
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В понедельник в Монако состоялось заседание Совета IAAF, на котором был заслушан доклад рабочей группы организации. Одним из итогов заседания стал временный запрет на смену спортивного гражданства.

«Стало совершенно ясно, что постоянные смены спортивного гражданства, особенно легкоатлетами из Африки, являются абсолютно неприемлемыми. Этому должен быть положен конец», — заявил президент IAAF Себастьян Коу.

Рабочая группа вынесет свои предложения для новых правил в этом вопросе не позднее конца нынешнего года, но это не будет касаться 15 уже поданных заявок на смену спортивного гражданства.
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Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специальное созданное Бюро Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время даст ответы на индивидуальные заявки российских легкоатлетов, желающих в создавшихся условиях выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС член совета IAAF Михаил Бутов, который также входит в президиум Всероссийской федерации легкой атлетики.
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