IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. Об этом на
пресс-конференции заявил Руне Андерсен, глава специальной рабочей группы IAAF, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В понедельник состоялось заседание Совета IAAF, на котором был заслушан доклад рабочей группы.
«Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, Совет принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА», — сказал Андерсен.
Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter