IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов

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В понедельник состоялось заседание Совета IAAF, на котором был заслушан доклад рабочей группы.

«Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, Совет принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА», — сказал Андерсен.