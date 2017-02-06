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6 февраля 2017, 23:22 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. Об этом на пресс-конференции заявил Руне Андерсен, глава специальной рабочей группы IAAF, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА.

Членство <span class=error>ВФЛА</span> в составе <span class=error>IAAF</span> было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных <nobr>допинг-проб</nobr> у российских спортсменов. Увеличить
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В понедельник состоялось заседание Совета IAAF, на котором был заслушан доклад рабочей группы.

«Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, Совет принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА», — сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.
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Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетов

Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специальное созданное Бюро Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время даст ответы на индивидуальные заявки российских легкоатлетов, желающих в создавшихся условиях выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС член совета IAAF Михаил Бутов, который также входит в президиум Всероссийской федерации легкой атлетики.
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