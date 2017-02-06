Двукратный чемпион мира Дукуре завершает карьеру
Французский спринтер Ладжи Дукуре объявил о завершении карьеры. 33-летний двукратный чемпион мира 2005 года выступит на зимнем чемпионате Франции, после чего перестанет участвовать в соревнованиях.
— Я заканчиваю карьеру, и мне жаль, — цитирует RMC Дукуре. — Но грусть не очень сильная, потому что я за время своей карьеры успел многое сделать.
Дукуре наибольшего успеха добился в беге с барьерами. Свою последнюю награду он завоевал на чемпионате Европы 2009 года, где стал чемпионом.
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