Двукратный чемпион мира Дукуре завершает карьеру

— Я заканчиваю карьеру, и мне жаль, — цитирует RMC Дукуре. — Но грусть не очень сильная, потому что я за время своей карьеры успел многое сделать.

Дукуре наибольшего успеха добился в беге с барьерами. Свою последнюю награду он завоевал на чемпионате Европы 2009 года, где стал чемпионом.