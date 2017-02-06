Наталья Антюх: Когда узнала, что к Олимпиаде нас не допустили, в организме словно что-то отключилось
Олимпийская чемпионка-2012 в беге на 400 м с барьерами дала первое интервью после официального заявления о завершении карьеры.
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ЗА СТОЛЬКО ЛЕТ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ УШЛИ
— Несколько дней назад в интервью вы сказали о своем уходе из спорта в удивительном стиле: «Все, хватит с меня». Вам не кажется, что спортсменка вашего калибра должна объявлять о завершении карьеры
— Так получилось. На самом деле, мы планировали провести церемонию моего ухода из спорта во время соревнований «Русская зима». Но возникли определенные сложности, и мои проводы перенесли. А журналисты тем временем продолжали звонить. В
— Вы толком не выступали, начиная с чемпионата мира-2013 в Москве. Решение об уходе из спорта, на самом деле, было принято уже давно?
— Я бросила тренироваться после летнего чемпионата России.
— Судя по всему, это решение далось вам непросто?
— Конечно. Много лет у меня был четкий ритм жизни, понятные цели, план на месяцы вперед. А тут вдруг этого всего не стало, и появилась необходимость искать себя в
— Можно сказать, что если бы не отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и невозможность выступать заграницей, вы бы еще побегали?
— Я не могу однозначно так утверждать, но все возможно. Когда летом я приехала на чемпионат России и узнала, что к Олимпиаде нас не допустили, в моем организме словно — раз, и
— Не жалеете об этом четырехлетии? Вы упустили возможность уйти на пике, олимпийской чемпионкой — а в итоге все равно остались без Игр…
— Ни секунды не жалею. Я ведь хотела доказать определенные вещи не
ПОСЛЕ ИГР-2008 РАБОТАЛА С ПСИХОЛОГОМ
— Почти в 30 лет вы приняли небанальное решение сменить дистанцию — и ушли с гладкого бега на 400 м в барьерный. Именно это помогло сохранить свежесть восприятия?
— Моя карьера получилась словно закольцованной. В детстве я начинала именно с барьеров и ушла на гладкий бег, будучи уже взрослой спортсменкой. Я много лет мечтала попробовать пробежать барьеры уже в сознательном возрасте, и вот это удалось. Кто знает: возможно, мне и не стоило вообще уходить на гладкую 400-метровку… Но в спорте сослагательного наклонения не существует.
— Вы ушли в барьерный бег после того, как на отборочном чемпионате страны-2008 потеряли сознание, не смогли финишировать и в итоге не попали на Игры в Пекин…
— Это был очень сложный для меня момент в жизни. После того падения появился страх, что я вообще никогда больше не финиширую. Что всегда будет
— Самый яркий момент карьеры — это победа на Олимпиаде в Лондоне?
— По эмоциям бронза в личном виде в Афинах в 2004 этому не уступит. Я приехала на те Игры совсем юной, 23-летней девчонкой. Была безумно счастлива даже просто попаданию в финал. В таком возрасте, да еще на 400 метров — это очень круто. А уж когда медаль выиграла, это было вообще нечто! Даже спустя много лет, пересматривая запись, я вообще не понимаю, как сумела добиться такого результата.
— Что осталось в памяти с Олимпиады в Лондоне?
— Из всего бега я могу вспомнить только финиш. Со старта находилась в состоянии
— Чем вы собираетесь заняться после завершения карьеры?
— Сложный для меня вопрос. Три месяца после того, как закончила тренироваться, я вообще не выходила в Интернет, ничего не читала и не смотрела про спорт. Общалась с друзьями, занималась семьей, съездила в отпуск. В общем, жила нормальной человеческой жизнью, какой у меня много лет не было. А потом совершенно случайно открыла «Яндекс», нажала там на
— Например, чего?
— Мне интересно заняться проблемами легкой атлетики в родном
— По результатам перепроверок, вы
— Если Тоня подала апелляцию, получается, что нам нужно ждать итогового решения. Да и вообще, никакого официального уведомления, что надо вернуть медаль, я не получала.
— А если получите?
— Я еще не приняла никакого решения. Дело ведь даже не в самой медали, и тем более не в призовых. Дело в том, что мы остаемся без титула призеров Олимпийских игр. Если титул официально заберут, медаль превратится просто в памятную для меня вещь, кусочек металла, не более. И вернуть ее или нет — уже даже не важно….
Наталья АНТЮХ
Родилась 26 июня 1981 года в
Бронзовый (400 м) и серебряный (эстафета 4×400 м) призер Олимпийских игр-2004 в Афинах.
Олимпийская чемпионка-2012 в беге на 400 м с барьерами.
Двукратная чемпионка мира (2005, 2013) в эстафете 4×400 м. Трехкратная чемпионка Европы (2010, 2011). Двукратная чемпионка мира в помещениях (2003, 2006).
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