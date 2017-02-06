Наталья Антюх: Когда узнала, что к Олимпиаде нас не допустили, в организме словно что-то отключилось

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ЗА СТОЛЬКО ЛЕТ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ УШЛИ

— Несколько дней назад в интервью вы сказали о своем уходе из спорта в удивительном стиле: «Все, хватит с меня». Вам не кажется, что спортсменка вашего калибра должна объявлять о завершении карьеры как-то более продуманно?

— Так получилось. На самом деле, мы планировали провести церемонию моего ухода из спорта во время соревнований «Русская зима». Но возникли определенные сложности, и мои проводы перенесли. А журналисты тем временем продолжали звонить. В какой-то момент я уже не знала, что отвечать, и сказала, как есть.

— Вы толком не выступали, начиная с чемпионата мира-2013 в Москве. Решение об уходе из спорта, на самом деле, было принято уже давно?

— Я бросила тренироваться после летнего чемпионата России. Какое-то время еще размышляла, но где-то с сентября уже точно для себя решила, что закончу.

— Судя по всему, это решение далось вам непросто?

— Конечно. Много лет у меня был четкий ритм жизни, понятные цели, план на месяцы вперед. А тут вдруг этого всего не стало, и появилась необходимость искать себя в чем-то другом. Есть ощущение, что определенная глава моей жизни закончилась, и теперь нужно думать, как и о чем писать следующую.

— Можно сказать, что если бы не отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и невозможность выступать заграницей, вы бы еще побегали?

— Я не могу однозначно так утверждать, но все возможно. Когда летом я приехала на чемпионат России и узнала, что к Олимпиаде нас не допустили, в моем организме словно — раз, и что-то отключилось. Хотя не могу назвать себя нервным человеком. И на протяжении карьеры никогда не испытывала проблем с мотивацией. Видимо, со временем психика стала давать сбои. Я ведь изначально после Лондона осталась в спорте еще на четыре года только с мыслями о Рио.

— Не жалеете об этом четырехлетии? Вы упустили возможность уйти на пике, олимпийской чемпионкой — а в итоге все равно остались без Игр…

— Ни секунды не жалею. Я ведь хотела доказать определенные вещи не кому-то, а самой себе. Мысленно я постоянно ставила себе «плюсики», даже за тренировки. Это же здорово: столько лет бегала, а физические возможности никуда не ушли.

ПОСЛЕ ИГР-2008 РАБОТАЛА С ПСИХОЛОГОМ

— Почти в 30 лет вы приняли небанальное решение сменить дистанцию — и ушли с гладкого бега на 400 м в барьерный. Именно это помогло сохранить свежесть восприятия?

— Моя карьера получилась словно закольцованной. В детстве я начинала именно с барьеров и ушла на гладкий бег, будучи уже взрослой спортсменкой. Я много лет мечтала попробовать пробежать барьеры уже в сознательном возрасте, и вот это удалось. Кто знает: возможно, мне и не стоило вообще уходить на гладкую 400-метровку… Но в спорте сослагательного наклонения не существует.

— Вы ушли в барьерный бег после того, как на отборочном чемпионате страны-2008 потеряли сознание, не смогли финишировать и в итоге не попали на Игры в Пекин…

— Это был очень сложный для меня момент в жизни. После того падения появился страх, что я вообще никогда больше не финиширую. Что всегда будет что-то случаться, и моя карьера закончена. Я работала с психологом, и буквально за несколько встреч от страха удалось избавиться. Больше я к этой мысли ни разу не возвращалась. Зато, в попытке что-то изменить в своей жизни, я именно тогда решила вернуться к барьерному бегу. И угадала.

— Самый яркий момент карьеры — это победа на Олимпиаде в Лондоне?

— По эмоциям бронза в личном виде в Афинах в 2004 этому не уступит. Я приехала на те Игры совсем юной, 23-летней девчонкой. Была безумно счастлива даже просто попаданию в финал. В таком возрасте, да еще на 400 метров — это очень круто. А уж когда медаль выиграла, это было вообще нечто! Даже спустя много лет, пересматривая запись, я вообще не понимаю, как сумела добиться такого результата.

— Что осталось в памяти с Олимпиады в Лондоне?

— Из всего бега я могу вспомнить только финиш. Со старта находилась в состоянии какой-то отключки. И только уже после черты, пришла в себя и никак не могла понять: выиграла я или нет. На самом деле, это было всего несколько секунд: меня трясло, я смотрела на табло и ждала, чья фамилия там загорится на первой строчке. Но такого адреналина я, наверное, уже никогда не испытаю. Может, неправильно так говорить, жизнь же продолжается и надо пытаться находить столь же острые эмоции в какой-то другой деятельности, помимо спорта. Но где — пока даже не знаю….

— Чем вы собираетесь заняться после завершения карьеры?

— Сложный для меня вопрос. Три месяца после того, как закончила тренироваться, я вообще не выходила в Интернет, ничего не читала и не смотрела про спорт. Общалась с друзьями, занималась семьей, съездила в отпуск. В общем, жила нормальной человеческой жизнью, какой у меня много лет не было. А потом совершенно случайно открыла «Яндекс», нажала там на что-то, и в меня полетели все новости… Оторваться уже не смогла, к сожалению. Так постепенно стала отходить от домашних дел и появляться на стадионе. Пока я на общественных началах помогаю своему тренеру Екатерине Куликовой. Но не могу сказать, что мечтаю начать работать с каким-то конкретным спортсменом. На данный момент, я бы хотела для себя чего-то иного.

— Например, чего?

— Мне интересно заняться проблемами легкой атлетики в родном Санкт-Петербурге. Проблем масса, дети не идут в секции. А если не искать таланты и не пытаться их в дальнейшем мотивировать, откуда брать смену? Есть ощущение, что все вымирает… Не знаю, как и что конкретно сейчас надо делать. Но если очень захотеть, верю, что все можно изменить.

— По результатам перепроверок, вы из-за положительной пробы Антонины Кривошапка должны вернуть серебряную медаль Лондона-2012 в эстафете. Ваши подруги по команде уже заявили, что отправлять свои награды обратно в Международный олимпийский комитет не собираются. Какова ваша позиция?

— Если Тоня подала апелляцию, получается, что нам нужно ждать итогового решения. Да и вообще, никакого официального уведомления, что надо вернуть медаль, я не получала.

— А если получите?

— Я еще не приняла никакого решения. Дело ведь даже не в самой медали, и тем более не в призовых. Дело в том, что мы остаемся без титула призеров Олимпийских игр. Если титул официально заберут, медаль превратится просто в памятную для меня вещь, кусочек металла, не более. И вернуть ее или нет — уже даже не важно….