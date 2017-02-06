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6 февраля 2017, 18:58 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Елена Исинбаева стала послом третьих зимних Всемирных военных игр

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева стала официальным послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, сообщает сегодня пресс-центр Игр.

На торжественной церемонии открытия Игр которая состоится 24 февраля Исинбаева будет нести флаг Российской Федерации. Увеличить
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«Для меня честь стать послом III зимних Всемирных военных игр, это очень важная миссия, благодарю за оказанное мне доверие. В 2015 году я приняла решение продолжить службу в Вооруженных силах Российской Федерации в рядах родного ЦСКА, потому что хочу трудиться на благо развития российского военного спорта, болею за него всей душой. Верю, что возможности наших спортсменов безграничны и они сумеют в очередной раз это подтвердить на Играх в Сочи», — отметила Исинбаева.

На торжественной церемонии открытия Игр, которая состоится 24 февраля, Исинбаева будет нести флаг Российской Федерации. В этом году в соревнованиях примет участие около тысячи сильнейших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе представителей армий НАТО.
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