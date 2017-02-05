На «Русской зиме» леталось только Лысенко

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КОРОЛЕВА СТАЛА СЛУЖАНКОЙ

В условиях изоляции, в которой второй год пребывает российская легкая атлетика, «Русская зима» превратилась в центральное событие сезона. Турнир сильнейших и светский раут одновременно, единственная возможность для профессионалов и болельщиков посмотреть в глаза друг другу, а для спортсменов — проверить свои силы в условиях хоть какой-то конкуренции.

Такого сильного состава — если не брать в расчет отсутствие иностранных участников — «Русская зима» не собирала, наверное, никогда в истории. Сюда приехали вообще все россияне, кто выступает этой зимой: Дарья Клишина прилетела с американского сбора, а прыгунья с шестом Алена Лутковская — из Италии. Тем грустнее, что, несмотря на впечатляющий состав, на трибунах были свободные места.

Легкая атлетика в нашей стране превращается в кулуарный вид спорта. Вроде бы скакал, как раньше, по дорожке веселый талисман турнира по имени Рузи, старались, как могли, участники. Но масштаба и торжественности всему мероприятию явно не хватало. Словно «королева спорта» у нас почему-то стала скромной служанкой.

КЛИШИНА: Я ВЫНУЖДЕНА ВЫСТУПАТЬ ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ

Взгляды большинства зрителей предсказуемо приковала к себе прыгунья в длину Дарья Клишина. С Олимпиады в Рио Клишина остается единственной российской спортсменкой (не считая Юлию Степанову), которая имеет разрешение от международной федерации выступать за пределами страны. Отсюда и отношение к «Русской зиме» — просто как к проходящему старту, а не последнему бою, как для остальных соперниц.

Собственно, с Рио в прыжках Клишиной мало что изменилось. Все те же спокойные размеренные движения, красивые с первого до последнего шага. И тот же результат — 6,64 м зимой в Москве, 6,63 м летом в Рио. Разница только в том, что на Играх, в окружении всей мировой элиты, Клишина была девятой, а на «Русской зиме» — первой.

— Это особенный для меня турнир, где я вообще начинала свою карьеру, — рассказала Клишина. — Совсем маленькой девочкой меня ставили здесь девятой участницей, вне конкурса. Это мой родной манеж, и я уже 13 лет выступаю за ЦСКА. Рада, что удалось выдержать эту ответственность.

— Как вы относитесь к тому, что на ближайшем чемпионате Европы будете выступать без флага?

— К сожалению, меня поставили в такие рамки, что я вынуждена выступать под нейтральным флагом. Это было бы неприятно любому российскому спортсмену, и я не исключение. Но думаю, когда я выйду на арену, каждый будет знать, что на самом деле, я представляю Россию. И неважно под каким флагом, я все равно борюсь за свою страну. Ну и очень надеюсь, что остальные ребята еще получат ответ из международной федерации и я буду в Белграде не одна.

— Вы уже были единственной россиянкой в легкой атлетике на Олимпиаде в Рио. Что вам дал тот опыт?

— Прежде всего, я поняла, что ничего страшного в Олимпиаде нет. Это обычные соревнования, которыми надо наслаждаться на все сто процентов. К сожалению, в силу известных обстоятельств я не смогла этого сделать. Но все равно, думаю, любой бы отдал все, чтобы там оказаться. Хотя не скрою, летом мне было очень сложно. С тех пор я стараюсь вообще не читать прессы, чтобы сберечь нервы.

— Не задумывались, если вы вдруг выиграете чемпионат Европы, что будет с гимном и с флагом?

— Меня уже спрашивали, какой гимн должен играть. Но это настолько неординарная ситуация, что я даже не знаю. Даже на Олимпиаде я выступала все-таки под российским флагом. Пока думать об этой нейтральности вообще не хочется. Вдруг произойдет чудо и это решение изменят?

ЛЫСЕНКО ВСЕ-ТАКИ ПОЛУЧИЛ ПОЛМИЛЛИОНА

Турнир в мужских прыжках в высоту организаторы мастерски припасли под занавес соревнований. Если поверить, что лучше всего запоминается последнее, то эта «Русская зима» останется в истории как несомненный успех. Фактически, это был единственный вид, где борьба за победу шла на уровне лучшего результата сезона в мире.

Олимпийский чемпион Иван Ухов, уже имевший в активе этой зимой прыжок на 2,35, в своем стиле пропускал высоты через одну. В итоге, до 2,36 Ухов добрался всего за четыре попытки. Неожиданность тут состояла в том, что конкуренцию Ухову составил 19-летний чемпион мира среди юниоров Данил Лысенко. Причем тот прилежно прыгал все подряд, включая и личный рекорд 2,33 — с первой попытки.

Тактические игры на этот раз не принесли Ухову успеха. С высотой 2,36 не справились оба, но так как 2,33 олимпийский чемпион зачем-то пропустил, победителем соревнований стал Лысенко. Причем если бы не Ухов, Данилу бы достался приз и за лучший результат сезона в мире — а это 500 тысяч рублей минус налоги, большие по меркам современной российской легкой атлетики деньги.

Но олимпийский чемпион 29 декабря в Екатеринбурге улетел на 2,35. И сам тогда призовых не получил, и Лысенко вот несознательно дорогу перешел. Хотя тут выяснилось, что по положению о соревнованиях началом зимнего сезона у нас считается 1 января 2017 года — вразрез с принципами ИААФ и вообще здравым смыслом. Так прыжок Ухова 29 декабря канул в лету, а Лысенко получил свои честно заработанные полмиллиона призовых.

Русская зима.

Мужчины. 60 м. 1. Лопин — 6,69. 60 м с/б. 1. Шабанов — 7,77. 400 м. 1. Савин — 47,24. 800 м. 1. Холмогоров — 1.48,47. 3000 м. 1. Никитин — 7.44,65. Длина. 1. Примак — 7,94. Тройной. 1. Юрченко — 16,94. Высота. 1. Лысенко — 2,33. Шест. 1. Котов — 5,63. Ядро. Афонин — 20,82.

Женщины. 60 м. 1. Сивкова — 7,32. 60 м с/б. 1. Николаева — 8,20. 400 м. 1. Реньжина — 52,52. 1500 м. 1. Гуляева — 4.07,47. Длина. 1. Клишина — 6,64. Тройной. 1. Крылова — 13,89. Высота. 1. Кучина — 1,91. Шест. 1. Сидорова — 4,70. Ядро. 1. Зырянова — 17,65.