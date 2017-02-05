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5 февраля 2017, 21:32 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпион Европы-2010 в прыжках в высоту Шустов завершил карьеру

Чемпион Европы 2010 года в прыжках в высоту Александр Шустов заявил агентству «Р-Спорт», что завершил карьеру.

Последним турниром, в котором принимал участие Шустов, стал чемпионат России, прошедший в июне в Чебоксарах.

«Я закончил, потому что время, возраст… Умею, могу, но организм не железный, мы не имеем запасных частей. Можно сказать, я “рассыпался”. Лето попытался отжить, но понял, что уже не могу, да и желание пропало. Реализовался через постоянную боль», — сказал Шустов.

«Сейчас занимаюсь семьей. Кроме того, я вхожу в президиум ВФЛА. Считаю большой честью, что за меня отдали голоса представители регионов. Я легкую атлетику не оставляю, она в любом случае, особенно прыжки в высоту, моя любовь и жизнь. Буду думать о реализации своих идей и потенциала», — добавил собеседник агентства.
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