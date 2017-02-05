Сивкова заявила, что у нее нет мотивации, так как легкоатлеты РФ находятся в изоляции
Российская легкоатлетка Кристина Сивкова заявила агентству «Р-Спорт», что не испытывает мотивации, выступая на внутренних стартах
из-за того, что ей хочется соревноваться с сильными спортсменами на международном уровне.
Сивкова одержала победу в воскресенье на XXVI соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима», являющихся этапом зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Спортсменка отправила индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкой атлетики (IAAF) на участие в международных стартах под нейтральным флагом, такое условие выдвинула IAAF после приостановления статуса ВФЛА. Ответов от IAAF в адрес россиян на данный момент не поступало.
«Ожидаю ответа, но не особо думаю об этом. Уже в
Собеседница агентства подтвердила, что готова стартовать на турнирах под нейтральным флагом. «Да, а почему нет? В том числе, я думаю, что готова выступать под нейтральным флагом на чемпионате Европы, потому что второй или третий год мы сидим здесь и
В воскресенье спортсменка показала лучший результат в беге на дистанции 60 метров — 7,32.
«Я выиграла — это главное сейчас. Особо не расстраиваюсь по поводу результата. Старт в забеге был очень плохой, вытолкнулась из колодок неважно, с тренером мы это уже обсудили.
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