Сивкова заявила, что у нее нет мотивации, так как легкоатлеты РФ находятся в изоляции

Сивкова одержала победу в воскресенье на XXVI соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима», являющихся этапом зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Спортсменка отправила индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкой атлетики (IAAF) на участие в международных стартах под нейтральным флагом, такое условие выдвинула IAAF после приостановления статуса ВФЛА. Ответов от IAAF в адрес россиян на данный момент не поступало.

«Ожидаю ответа, но не особо думаю об этом. Уже в какую-то привычку вошло, что мы отстранены от всех и находимся просто в какой-то изоляции, — сказала Сивкова. — У меня нет никакой мотивации на данный момент, потому что бегаем в России и, честно, это уже надоело. Хочется выступать со спортсменами, которые бегут быстрее, чем ты, чтобы тебя это мотивировало. Очень хочется выступать на международных стартах, но особых надежд на это нет».

Собеседница агентства подтвердила, что готова стартовать на турнирах под нейтральным флагом. «Да, а почему нет? В том числе, я думаю, что готова выступать под нейтральным флагом на чемпионате Европы, потому что второй или третий год мы сидим здесь и каких-то особых действий по поводу продвижения ситуации нет. Почему я должна страдать из-за кого-то или чего-то?, — задалась вопросом Сивкова. — Я не считаю, что выступать под нейтральным флагом — это предательство. Мы — спортсмены, спорт — это наша работа, и мы должны работать, чтобы себя реализовывать».

В воскресенье спортсменка показала лучший результат в беге на дистанции 60 метров — 7,32.