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5 февраля 2017, 20:43 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Прыгун в высоту Данил Лысенко победил на турнире «Русская зима», Иван Ухов — второй

Прыгун в высоту Данил Лысенко победил на турнире «Русская зима», который проходил в Москве и являлся этапом зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Лысенко в воскресенье показал результат 2,33 метра и опередил олимпийского чемпиона Лондона Ивана Ухова (2,31). Замкнул тройку сильнейших Илья Иванюк (2,31). В тройном прыжке не было равных Александру Юрченко, результат которого 16,94 метра. Вторым стал Дмитрий Чижиков (16,68), третьим — Люкман Адамс (16,39).

В беге на 60 метров с барьерами победы одержали Константин Шабанов (7,77 секунды) и Анастасия Николаева (8,20 секунды). На дистанции 400 метров лучший результат показали Павел Савин (47,24) и Елизавета Федосеева (54,81). На 60-метровке победили Дмитрий Лопин (6,69) и Кристина Сивкова (7,32).

Завершил программу соревнований мужской забег на 800 метров, победу в котором одержал Константин Холмогоров с результатом 1 минута 48,47 секунды.
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