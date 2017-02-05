Белорус Павел Селиверстов показал лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

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Павел Селиверстов установил свой личный рекорд, взяв высоту 2.30 м, и подтвердил свое лидерство в мировом рейтинге сезона-2017 среди прыгунов в высоту.

Марина Арзамасова на своей дистанции (800 м) прибежала к финишу 3-й с результатом 2:01.98, установив лучшее время в сезоне. 1 февраля на 2-м этапе соревнований в рамках IAAF World Indoor Tour спортсменка показала время 2:03.10 и была 4-й. Победу на этой дистанции одержала Джоанна Йозвик из Польши — 2:01.26.

Алина Талай в своем забеге на 60 м с барьерами финишировала 6-й со временем 8.23 с, и, к сожалению, в финал соревнований пройти не смогла. Уверенную победу на этой дистанции одержала американка Кендра Хариссон с результатом 7.76 с.

Ирина Яколцевич на этих же соревнованиях в Германии заняла 4-е место в прыжках с шестом, преодолев высоту 4.40 м.

Параллельно в Мондевиле (Франция) также соревновались Екатерина Поплавская (60 м с/б), Константин Боричевский (прыжки в длину) и Ирина Васьковская (тройной прыжок).

Ирина Васьковская одержала победу в тройном прыжке, улетев на 13.61 м. Екатерина Поплавская в беге на 60 м с барьерами не смогла пройти в финал соревнований, финишировав в своем забеге 4-й со временем 8.46 с. Константин Боричевский, для которого выход в сектор стал первым в сезоне, стал 6-м в прыжках в длину с результатом 7.34 м.