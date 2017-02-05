Прыгунья с шестом Лутковская надеется показать максимальный результат в этом сезоне

Спортсменка выступила на турнире «Русская зима», который проходит 4—5 февраля в Москве. Старт стал первым для Лутковской за последние полтора года. Она заняла четвертое место с результатом 4,35 м.

«Я переходила от одного тренера к другому, потом у меня была травма, а сейчас восстановилась и начинаю потихоньку втягиваться в соревновательный процесс, — сказала Лутковская. — Если честно, я довольна своим результатом на “Русской зиме”, это мой первый старт за полтора года, плюс мы поменяли абсолютно всю технику. Я не до конца еще собрала прыжок, и надеюсь, что буду выступать все лучше и лучше от старта к старту. В этом сезоне мне хотелось бы собрать новый прыжок, который мы с тренерами полтора года ставили, и показать свой максимальный результат».