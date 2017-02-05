Прыгунья с шестом Лутковская надеется показать максимальный результат в этом сезоне
МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Победительница юниорского чемпионата мира 2014 года в прыжках с шестом Алена Лутковская надеется, что сможет показать максимальный результат в этом сезоне. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
Спортсменка выступила на турнире «Русская зима», который проходит
«Я переходила от одного тренера к другому, потом у меня была травма, а сейчас восстановилась и начинаю потихоньку втягиваться в соревновательный процесс, — сказала Лутковская. — Если честно, я довольна своим результатом на “Русской зиме”, это мой первый старт за полтора года, плюс мы поменяли абсолютно всю технику. Я не до конца еще собрала прыжок, и надеюсь, что буду выступать все лучше и лучше от старта к старту. В этом сезоне мне хотелось бы собрать новый прыжок, который мы с тренерами полтора года ставили, и показать свой максимальный результат».
По словам легкоатлетки, она не будет подавать заявку в Международную федерацию легкоатлетических ассоциаций (IAAF) на участие в международных стартах в качестве нейтральной спортсменки. «В этом сезоне планирую выступить на молодежном чемпионате России, мемориале в
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