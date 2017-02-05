Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28669290/
5 февраля 2017, 19:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгунья с шестом Лутковская надеется показать максимальный результат в этом сезоне

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Победительница юниорского чемпионата мира 2014 года в прыжках с шестом Алена Лутковская надеется, что сможет показать максимальный результат в этом сезоне. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Спортсменка выступила на турнире «Русская зима», который проходит 4—5 февраля в Москве. Старт стал первым для Лутковской за последние полтора года. Она заняла четвертое место с результатом 4,35 м.

«Я переходила от одного тренера к другому, потом у меня была травма, а сейчас восстановилась и начинаю потихоньку втягиваться в соревновательный процесс, — сказала Лутковская. — Если честно, я довольна своим результатом на “Русской зиме”, это мой первый старт за полтора года, плюс мы поменяли абсолютно всю технику. Я не до конца еще собрала прыжок, и надеюсь, что буду выступать все лучше и лучше от старта к старту. В этом сезоне мне хотелось бы собрать новый прыжок, который мы с тренерами полтора года ставили, и показать свой максимальный результат».

По словам легкоатлетки, она не будет подавать заявку в Международную федерацию легкоатлетических ассоциаций (IAAF) на участие в международных стартах в качестве нейтральной спортсменки. «В этом сезоне планирую выступить на молодежном чемпионате России, мемориале в Санкт-Петербурге и чемпионате России, — отметила Лутковская. — Заявку в IAAF на участие в международных стартах я не подавала и не буду. О причинах этого решения мне не хотелось бы говорить».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
5 февраля

Российские спортсмены завоевали восемь медалей в седьмой день Универсиады

Иванушкин повторил рекорд Обухова по числу голов на чемпионатах мира по бенди

Решение об участии российских легкоатлетов в зимнем ЧЕ будет принято накануне старта