Легкоатлетки Кучина, Клишина и Сидорова одержали победы на турнире «Русская зима»

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Кучина в воскресенье стала лучшей в прыжках в высоту с результатом 1,91 метра. Второй стала Кристина Королева (1,88), замкнула тройку Наталья Аксенова (1,88). В прыжках в длину не было равных Клишиной, которая победила с результатом 6,64 метра. Второе место заняла Марина Бучельникова (6,59), третьей стала Екатерина Соловьева (6,35). В прыжках с шестом лучший результат показала Сидорова, покорившая планку на высоте 4,70 метра. Второй стала Ольга Муллина (4,60), третьей — Ангелина Краснова (4,35).

В беге на 1500 метров лучшее время показала Александра Гуляева (4 минуты 7,47 секунды), показав результат выше отборочного норматива на чемпионат мира. Второе место заняла Алена Коробкина (4.08,15), третий результат у Анны Щагиной (4.08,50). В беге на 3000 метров среди мужчин победу праздновал Владимир Никитин (7.44,65). Вторым стал Максим Якушев (7.56,18), Николай Чавкин (7.57,50) — третий. В толкании ядра лучшим стал Максим Афонин, пославший снаряд на 20,82 метра. Второй результат показал Александр Лесной (20,55), замкнул тройку лучших Константин Лядусов (19,80).