Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28667527/
5 февраля 2017, 15:09 | Летние: Легкая атлетика | УНИАН

Четверо украинцев победили на легкоатлетических соревнованиях во Франции

Победы одержали Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотицына и Владислав Мазур.

Победы одержали <span class=error>Олеся</span> <span class=error>Повх</span> Ольга Земляк Анна <span class=error>Плотицына</span> и Владислав <span class=error>Мазур</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Украинцы Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотыцына и Владислав Мазур стали победителями международного легкоатлетического турнира в Мондвилле (4 февраля, Франция), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Олеся Повх выиграла дистанцию 60 метров с результатом 7,20 сек.

Ольга Земляк была самой быстрой в беге на 400 метров (52,87 сек). Еще одна украинка Джойс Коба преодолела дистанцию за 55,23 сек.

Анна Плотмцына выиграла соревнования в беге на 60 метров с барьерами (8,08 с).

Владислав Мазур стал победителем по прыжкам в длину (7,59 м). Тарас Неледва — четвертый (7,48 м).

Кроме того, на этапе самой престижной легкоатлетической серии зимнего сезона IAAF World Indoor Tour Марина Килипко стала третьей в прыжках с шестом. На соревнованиях в немецком Карлсруэ Килипко со второй попытки преодолела 4,50 метра. Этот результат стал для Марины личным рекордом в помещениях. До этого ее лучшее достижение равнялось 4,40 м. Победила немка Лиза Рыжих (4,67 м). Напомним, что именно Килипко принадлежит национальный рекорд Украины по прыжкам с шестом. 3 сентября 2016 года в Трани (Италия) она преодолела 4,65 м.

Украинка Юлия Левченко заняла второе место на международных соревнованиях по прыжкам в высоту Hustopecske skakani (4 февраля, Густопече, Чехия). Стать вторым Левченко позволил результат 1,89 метров. Планку на этой высоте, как и на предыдущих, Юлия преодолела с первой попытки. Еще одна украинка, Юлия Чумаченко была восьмой (1,83 м). Победила британка Морган Лейк (1,92 м).

Еще одна украинка Алина Шух стала победительницей международного турнира по многоборью, который входит в серии European Athletics Indoor Permit Meetings (4 февраля, Таллинн, Эстония). Шух не хватило всего восьми очков, чтобы побить свой же мировой рекорд U20 в пятиборье в помещении. На командном чемпионате Украины в помещении (27 января 2017 г., Запорожье) Алина по сумме пяти видов набрала 4550 очков. В Таллинне — 4542.

По видам Шух показала в Эстонии такие результаты: 60 метров с барьерами — 8,89 сек; прыжки в высоту — 1,89 м (личный рекорд); толкание ядра — 13,81 м; прыжки в длину — 6,12 м; 800 м — 2.16,84 мин.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

USADA не стало отстранять американского легкоатлета за допинг

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Антидопинговое агентство США (USADA) не стало применять дисквалификацию к американскому бегуну Фернандо Кабаде за положительную допинг-пробу. Об этом сообщает портал Insidethegames со ссылкой на заявление агентства.
Еще 7 новостей  Все новости
05 февраля

За минувшие сутки в зоне АТО ни один военный не погиб, двое ранены - Мотузяник

В Киеве началась неделя моды

Из Авдеевки уже эвакуировано 290 человек - ГСЧС