USADA не стало отстранять американского легкоатлета за допинг
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Антидопинговое агентство США (USADA) не стало применять дисквалификацию к американскому бегуну Фернандо Кабаде за положительную
допинг-пробу. Об этом сообщает портал Insidethegames со ссылкой на заявление агентства.
О
«Мы пришли к выводу, что маловероятно попадание стероидов в организм Кабады другим способом, кроме как с мясом, — говорится в заявлении. —
Кабада специализируется в беге на дальние дистанции, он принимал участие в чемпионате мира по легкой атлетике 2007 года в японской Осаке, где занял 50-е место в марафоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter