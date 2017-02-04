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4 февраля 2017, 19:58 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпионка ОИ легкоатлетка Антюх объявила о завершении спортивной карьеры

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года россиянка Наталья Антюх заявила агентству «Р-Спорт», что больше не планирует участвовать в соревнованиях и ее возвращения в спорт ждать не стоит.

Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 метров с барьерами серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года россиянка Наталья Антюх заявила агентству Р-Спорт что больше не планирует участвовать в соревнованиях и ее возвращения в спорт ждать не стоит. Увеличить
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Антюх в 2012 году в Лондоне завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами, а также серебро в эстафете 4×400 метров, однако Международный олимпийский комитет (МОК) лишил россиянок данной награды из-за положительной допинг-пробы у Антонины Кривошапки, у которой был обнаружен туринабол. В эстафете сборную России представляли Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Антюх.

«Нет, все, хватит», — ответила Антюх на вопрос, будет ли она далее выступать на соревнованиях.

«Нет», — подтвердила она, отвечая на вопрос, не стоит ли ожидать ее возвращения в качестве спортсменки.

Последним соревнованием Антюх был чемпионат России 2016 года, состоявшийся в июне в Чебоксарах, где спортсменка отобралась в финал забега на 400 метров с барьерами, но в решающем этапе участия не приняла из-за спазма мышцы.

Антюх в субботу появилась на тренировке соревнований «Русская зима», которые стартовали в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. «Здесь я с девчонками, замещаю своего тренера Куликову Екатерину Юрьевну», — пояснила она.
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Новости Легкой атлетики

Антюх заявила, что примет решение о возврате медали ОИ после официального уведомления

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бегунья Наталья Антюх, лишенная Международным олимпийским комитетом (МОК) серебряной медали Олимпийских игр 2012 года как участница эстафеты 4×400 м из-за положительной допинг-пробы у Антонины Кривошапки, заявила агентству «Р-Спорт», что решение о возврате медали она будет принимать только после соответствующего официального уведомления.
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