Чемпионка ОИ легкоатлетка Антюх объявила о завершении спортивной карьеры

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Антюх в 2012 году в Лондоне завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами, а также серебро в эстафете 4×400 метров, однако Международный олимпийский комитет (МОК) лишил россиянок данной награды из-за положительной допинг-пробы у Антонины Кривошапки, у которой был обнаружен туринабол. В эстафете сборную России представляли Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Антюх.

«Нет, все, хватит», — ответила Антюх на вопрос, будет ли она далее выступать на соревнованиях.

«Нет», — подтвердила она, отвечая на вопрос, не стоит ли ожидать ее возвращения в качестве спортсменки.

Последним соревнованием Антюх был чемпионат России 2016 года, состоявшийся в июне в Чебоксарах, где спортсменка отобралась в финал забега на 400 метров с барьерами, но в решающем этапе участия не приняла из-за спазма мышцы.

Антюх в субботу появилась на тренировке соревнований «Русская зима», которые стартовали в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. «Здесь я с девчонками, замещаю своего тренера Куликову Екатерину Юрьевну», — пояснила она.