Антюх заявила, что примет решение о возврате медали ОИ после официального уведомления

В допинг-пробе Кривошапки был обнаружен туринабол. Сборная России в составе Кривошапки, Юлии Гущиной, Татьяны Фировой и Антюх завоевала серебро на Играх в Лондоне в эстафете 4 по 400 метров.

На вопрос, будет ли бегунья возвращать медаль, Антюх ответила так: «Как я понимаю, Антонина (Кривошапка) собирается подавать апелляцию. Посмотрим, какое будет решение. Но все должно быть официально, а не так, что я прочитала в интернете информацию, получила какие-то доводы… Поэтому дождемся официального уведомления и тогда будет видно. Конечно, это все печально, но в данной ситуации мы уже ничего не можем сделать».

«Пока не почувствовала, — ответила собеседница агентства на вопрос, сильно ли отразилась на ней информация о решении МОК лишить медалей каждую из участниц эстафеты. — На данном этапе ничего не могу сказать, причем я эту информацию узнала достаточно поздно, потому что в интернете не сижу, мне не до этого. Дел у меня других полно, на интернет нет ни времени, ни возможностей. Никакого официального извещения (о решении МОК) у меня не было».