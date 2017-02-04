Антюх заявила, что примет решение о возврате медали ОИ после официального уведомления
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бегунья Наталья Антюх, лишенная Международным олимпийским комитетом (МОК) серебряной медали Олимпийских игр 2012 года как участница эстафеты 4×400 м из-за положительной допинг-пробы у Антонины Кривошапки, заявила агентству «Р-Спорт», что решение о возврате медали она будет принимать только после соответствующего официального уведомления.
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На вопрос, будет ли бегунья возвращать медаль, Антюх ответила так: «Как я понимаю, Антонина (Кривошапка) собирается подавать апелляцию. Посмотрим, какое будет решение. Но все должно быть официально, а не так, что я прочитала в интернете информацию, получила
«Пока не почувствовала, — ответила собеседница агентства на вопрос, сильно ли отразилась на ней информация о решении МОК лишить медалей каждую из участниц эстафеты. — На данном этапе ничего не могу сказать, причем я эту информацию узнала достаточно поздно, потому что в интернете не сижу, мне не до этого. Дел у меня других полно, на интернет нет ни времени, ни возможностей. Никакого официального извещения (о решении МОК) у меня не было».
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