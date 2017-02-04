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4 февраля 2017, 19:10 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Назарова порадовали результаты в мужских прыжках с шестом на «Русской зиме»

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Результаты соревнований в мужских прыжках с шестом на турнире «Русская зима» свидетельствуют о том, что эта дисциплина в России сейчас находится на подъеме, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров.

В прыжках с шестом с результатом 5,63 м победителем стал Даниил Котов. Второе место занял Тимур Моргунов (5,63), третье — Георгий Горохов (5,53).

«Результаты в прыжках в первый день “Русской зимы” очень достойные, особенно в прыжках с шестом. Радует молодой Котов. Он установил личный рекорд — 5,63 метра. Это очень высокий результат для его возраста. Тимур Моргунов прыгнул сегодня 5,63 м, хотя имеет в сезоне результат 5,80. Но он только что переболел и сейчас втягивается, чтобы выступить на молодежном первенстве России, а также на чемпионате страны в Москве в феврале. Мне очень понравился мужской шест. Есть варианты, эта дисциплина на большом подъеме, сейчас все не так, как было раньше», — сказал Назаров.

Он также отметил победу Артема Примака в прыжках в длину. «Примак установил личный рекорд — 7,94 м, и это один из лучших результатов сезона в мире, в пятерке лучших. Уровень выступлений в прыжках в длину был неплохой, спортсмены втягиваются в сезон. Вторым стал также молодой спортсмен — Федор Кисельков. Он парень очень сильный, у него был первый старт сезона, на который он прилетел вчера из Владивостока, а сегодня уже прыгал», — рассказал тренер.

По словам Назарова, обладательница лучшего результата в России в тройном прыжке в нынешнем сезоне (13,93) Виктория Прокопенко пропустила «Русскую зиму» из-за болезни. «В женском тройном прыжке лидеры не прыгали. У Прокопенко грипп, Екатерина Конева пропускает зимний сезон. Восстановилась после рождения ребенка Анна Крылова, одержавшая победу. Неплохо выступили участницы, но хотелось бы, конечно, видеть результаты за 14 метров», — подчеркнул специалист.
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