Примак считает бессмысленной подачу заявки в IAAF на участие в международных стартах
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российский прыгун в длину Артем Примак заявил, что на его месте подавать заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах бессмысленно.
IАAF предоставила россиянам возможность подачи индивидуальных заявок для участия в международных стартах, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки уже отправлены в IAAF от более чем 30 спортсменов. В субботу Примак победил на XXVI соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима», которые стартовали в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. Примак занял первое место в прыжках в длину с результатом 7,94 метра.
«Установил свой личный рекорд. На международных стартах выступать пока не планирую — я не сдавал ни одной
«Сейчас я буду готовиться к чемпионату России, чтобы там показать результат, и по итогам будет видно, какие задачи ставить в дальнейшем. Упор в подготовке будем делать на лето», — добавил прыгун.
Нормативом отбора на чемпионат мира в прыжках в длину у мужчин является 8,15 метра. «Соревноваться в помещении и на улице — немного разное. Если попасть под ветер, то можно попробовать выполнить этот норматив. Ветерок в спинку — и можно зацепить», — добавил легкоатлет.
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