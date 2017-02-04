Примак считает бессмысленной подачу заявки в IAAF на участие в международных стартах

IАAF предоставила россиянам возможность подачи индивидуальных заявок для участия в международных стартах, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки уже отправлены в IAAF от более чем 30 спортсменов. В субботу Примак победил на XXVI соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима», которые стартовали в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. Примак занял первое место в прыжках в длину с результатом 7,94 метра.

«Установил свой личный рекорд. На международных стартах выступать пока не планирую — я не сдавал ни одной допинг-пробы, потому что не состоял ни в российском пуле (тестирования), ни в каком другом. Бессмысленно на моем месте подавать заявку. Думаю, что вариантов (участвовать на международных соревнованиях) у меня нет», — сказал Примак журналистам.

«Сейчас я буду готовиться к чемпионату России, чтобы там показать результат, и по итогам будет видно, какие задачи ставить в дальнейшем. Упор в подготовке будем делать на лето», — добавил прыгун.

Нормативом отбора на чемпионат мира в прыжках в длину у мужчин является 8,15 метра. «Соревноваться в помещении и на улице — немного разное. Если попасть под ветер, то можно попробовать выполнить этот норматив. Ветерок в спинку — и можно зацепить», — добавил легкоатлет.