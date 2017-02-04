Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28663654/
4 февраля 2017, 18:33 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Примак считает бессмысленной подачу заявки в IAAF на участие в международных стартах

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российский прыгун в длину Артем Примак заявил, что на его месте подавать заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах бессмысленно.

IАAF предоставила россиянам возможность подачи индивидуальных заявок для участия в международных стартах, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки уже отправлены в IAAF от более чем 30 спортсменов. В субботу Примак победил на XXVI соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима», которые стартовали в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА. Примак занял первое место в прыжках в длину с результатом 7,94 метра.

«Установил свой личный рекорд. На международных стартах выступать пока не планирую — я не сдавал ни одной допинг-пробы, потому что не состоял ни в российском пуле (тестирования), ни в каком другом. Бессмысленно на моем месте подавать заявку. Думаю, что вариантов (участвовать на международных соревнованиях) у меня нет», — сказал Примак журналистам.

«Сейчас я буду готовиться к чемпионату России, чтобы там показать результат, и по итогам будет видно, какие задачи ставить в дальнейшем. Упор в подготовке будем делать на лето», — добавил прыгун.

Нормативом отбора на чемпионат мира в прыжках в длину у мужчин является 8,15 метра. «Соревноваться в помещении и на улице — немного разное. Если попасть под ветер, то можно попробовать выполнить этот норматив. Ветерок в спинку — и можно зацепить», — добавил легкоатлет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Назарова порадовали результаты в мужских прыжках с шестом на «Русской зиме»

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Результаты соревнований в мужских прыжках с шестом на турнире «Русская зима» свидетельствуют о том, что эта дисциплина в России сейчас находится на подъеме, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров.
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя