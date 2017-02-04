Зырянова, Крылова, Примак и Котов победили на турнире «Русская зима» в Москве

Зырянова в субботу в своей лучшей попытке отправила снаряд на 17,65 метра, что является личным рекордом спортсменки. Второй результат показала Евгения Соловьева (17,39). Замкнула тройку лучших Вера Кунова (17,20).

В секторе для тройного прыжка победу с результатом 13,89 метра одержала Анна Крылова. Второй стала Наталья Евдокимова (13,66). Третье место заняла Ирина Гуменюк (13,32).

Среди мужчин в секторе для прыжков в длину лучший результат показал Артем Примак — 7,94 метра. Второе место занял Федор Кисельников (7,79), Максим Колесников (7,78) стал третьим.

В прыжках с шестом лучшим стал Даниил Котов, преодолевший планку на высоте 5,63 метра. Такую же высоту взял и Тимур Моргунов, но занял второе место, так как затратил больше попыток на промежуточной высоте 5,53 м. Третьим стал Георгий Горохов (5,53).

Турнир завершится в воскресенье.