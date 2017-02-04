Целью прыгуньи тройным Крыловой на «Русскую зиму» было выполнить норматив на ЧЕ
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Победительница легкоатлетических соревнований «Русская зима» в тройном прыжке Анна Крылова заявила агентству «Р-Спорт», что ее целью на старт было выполнить норматив для участия в чемпионате Европы в помещении в Белграде.
Крылова в субботу одержала победу на «Русской зиме» с результатом 13,89 м. Чемпионат Европы пройдёт в начале марта в столице Сербии.
«Я, если честно, очень довольна собой. Это мой лучший результат сезона. Я ставила перед собой цель выполнить норматив на чемпионат Европы, а вдруг меня допустят? Норматив — 13,75 м, и я его выполнила. Я отправила заявку на участие в международных соревнованиях, но пока она ещё рассматривается нашей федерацией, в IAAF ее ещё не отправляли. Вписала в заявку чемпионаты Европы и мира. Есть все же надежда, что допустят», — сказала Крылова.
«А за норматив на чемпионат мира (14,10) можно попробовать зацепиться на чемпионате России. Ну, а если нет, есть ещё и летний сезон. Главное, у меня есть силы и желание выступать и показывать результаты», — подчеркнула прыгунья.
Она также отметила высокий уровень конкуренции на «Русской зиме». «На данный момент здесь были все сильнейшие в России, конкуренция у нас есть. Если бы ее не было, может, у меня и не было бы такого высокого результата», — сказала Крылова.
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