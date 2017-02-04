Целью прыгуньи тройным Крыловой на «Русскую зиму» было выполнить норматив на ЧЕ

Крылова в субботу одержала победу на «Русской зиме» с результатом 13,89 м. Чемпионат Европы пройдёт в начале марта в столице Сербии.

«Я, если честно, очень довольна собой. Это мой лучший результат сезона. Я ставила перед собой цель выполнить норматив на чемпионат Европы, а вдруг меня допустят? Норматив — 13,75 м, и я его выполнила. Я отправила заявку на участие в международных соревнованиях, но пока она ещё рассматривается нашей федерацией, в IAAF ее ещё не отправляли. Вписала в заявку чемпионаты Европы и мира. Есть все же надежда, что допустят», — сказала Крылова.

«А за норматив на чемпионат мира (14,10) можно попробовать зацепиться на чемпионате России. Ну, а если нет, есть ещё и летний сезон. Главное, у меня есть силы и желание выступать и показывать результаты», — подчеркнула прыгунья.

Она также отметила высокий уровень конкуренции на «Русской зиме». «На данный момент здесь были все сильнейшие в России, конкуренция у нас есть. Если бы ее не было, может, у меня и не было бы такого высокого результата», — сказала Крылова.