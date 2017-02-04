Толкательница ядра Соловьева намерена улучшить свой результат на ЧР в помещении

В субботу спортсменка заняла второе место на турнире «Русская зима» с результатом 17,39 м. Победу одержала Валерия Зырянова (17,65).

«Для меня это первый старт в сезоне. Просто у меня была серьёзная травма, на тренировке получила надрыв крестообразной связки и боялась, что вообще пропущу сезон. Операция вроде не нужна, я сделала курс уколов и прохожу сейчас реабилитацию», — сказала Соловьева.

«В принципе, я довольна, потому что сегодня толкала не своим способом. Обычно толкаю со скачка, а сегодня толкала с прискока, поэтому не ждала вообще никакого результата. Посмотрим, кто выиграет чемпионат России, до него ещё есть две недели. Сегодня повезло Зыряновой, завтра, может, повезёт мне. Я буду готовиться к этому старту», — добавила спортсменка.