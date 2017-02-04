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4 февраля 2017, 16:54 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Команда Усэйна Болта победила на первом этапе Nitro Athletics

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Команда Bolt All Stars, за которую выступает ямайский спринтер Усэйн Болт, стала победителем первого этапа легкоатлетических соревнований Nitro Athletics, прошедших в Мельбурне.

Bolt All Stars стала победителем первого этапа набрав 1080 очков. Увеличить
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Nitro Athletics — новые коммерческие соревнования, участие в которых принимают сборные Китая, Англии, Японии, Новой Зеландии и Bolt All Stars. Каждая команда состоит из 24 спортсменов (12 мужчин и 12 женщин). Турнир включает себя соревнования в различных легкоатлетических дисциплинах, а также паралимпийских видах.

Bolt All Stars стала победителем первого этапа, набрав 1080 очков, второе место осталось за австралийцами (1050), третье — за китайцами (845).

Сам Болт принял участие в смешанной эстафете 4×100 метров, в которой его команда пришла к финишу первой. «Это было очень весело, а я был взволнован этим забегом. С нетерпением жду начала следующего уик-энда», — сказал ямайский спринтер.

Следующий соревновательный день пройдет 9 февраля. По его итогам определяться участники финала Nitro Athletics, который состоится 11 февраля.
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