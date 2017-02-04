Бывший тренер Степановой принял решение не работать в легкой атлетике

По его словам, в мае прошлого года он выиграл дело в гражданском суде по поводу отстранения от работы в России на основании сообщений Степановой о нарушении им антидопинговых правил.

«Я подавал иск в гражданский суд, — сказал Мохнев. — В мае дело я выиграл и полностью оправдан. Тем не менее, после этой истории в системе легкой атлетики я больше не работаю, у меня другая деятельность».

В декабре 2016 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне Мохнев был дисквалифицирован на 10 лет. Специалист планировал оспорить данный вердикт, но сделать это он не сможет. «Мы с адвокатом хотели подать в суд на это решение, но пришло письмо, уточняющее, что вердикт вынесен без права на подачу апелляции», — отметил он.

Мохнев надеется на допуск легкоатлетов к стартам

«Я считаю себя невиновным, — заявил он. — Я бы обратился в Европейский суд по правам человека, но у меня не хватит денег на это обращение, кроме того, не хочу навредить российской легкой атлетике. Мне очень обидно, что я всю жизнь проработал в этом виде спорта, а закончил деятельность таким образом. Но сейчас я больше всего хочу, чтобы наших спортсменов допустили к международным стартам».

Ранее сообщалось, что тренер был уличен в нарушении правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), касающихся владения и сбыта запрещенных WADA веществ.