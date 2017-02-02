Бронзовый призёр Игр-2008 украинка Оляновская дисквалифицирована на 4 года
Исполком Федерации лёгкой атлетики Украины на заседании 31 января 2017 года принял решение дисквалифицировать бронзового призёра Олимпийских игр — 2008 в Пекине в спортивной ходьбе на 20 км Людмилу Оляновскую за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ФЛАУ.
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Все результаты спортсменки начиная с 9 по 30 ноября 2015 года аннулированы. Срок дисквалификации будет исчисляться с 30 ноября и закончится 29 ноября 2019 года. На период дисквалификации Оляновская не сможет выступать на всех международных и национальных турнирах.
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