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2 февраля 2017, 19:24 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Бронзовый призёр Игр-2008 украинка Оляновская дисквалифицирована на 4 года

Исполком Федерации лёгкой атлетики Украины на заседании 31 января 2017 года принял решение дисквалифицировать бронзового призёра Олимпийских игр — 2008 в Пекине в спортивной ходьбе на 20 км Людмилу Оляновскую за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ФЛАУ.

Исполком Федерации лёгкой атлетики Украины на заседании 31 января 2017 года принял решение дисквалифицировать бронзового призёра Олимпийских игр — 2008 в Пекине в спортивной ходьбе на 20 км Людмилу <span class=error>Оляновскую</span> за нарушение антидопинговых правил сообщает официальный сайт <span class=error>ФЛАУ</span>. Увеличить
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Все результаты спортсменки начиная с 9 по 30 ноября 2015 года аннулированы. Срок дисквалификации будет исчисляться с 30 ноября и закончится 29 ноября 2019 года. На период дисквалификации Оляновская не сможет выступать на всех международных и национальных турнирах.

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