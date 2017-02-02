Усэйн Болт не намерен продолжать карьеру в 2018-м году
Спринтер Усэйн Болт намерен завершить карьеру после чемпионата мира-2017.
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Болта пригласили на Игры Содружества-2018, однако он ответил отказом.
— Мне нужно будет очень много тренироваться, чтобы подтвердить высокий уровень в следующем году, — приводит Reuters слова восьмикратного олимпийского чемпиона. — Это не произойдет.
Напомним, в прошлом месяце Международный олимпийский комитет (МОК)
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