Усэйн Болт не намерен продолжать карьеру в 2018-м году

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Болта пригласили на Игры Содружества-2018, однако он ответил отказом.

— Мне нужно будет очень много тренироваться, чтобы подтвердить высокий уровень в следующем году, — приводит Reuters слова восьмикратного олимпийского чемпиона. — Это не произойдет.