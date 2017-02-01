180 дней вместо 60. Почему российские атлеты массово попались на туринаболе

Международный олимпийский комитет опубликовал очередную порцию имен спортсменов, попавшихся по итогам перепроверки проб из Игр-2012 в Лондоне. Двое из троих «новичков» оказались россиянами — это метательница диска Вера Ганеева (в Лондоне была только 23-й) и бегунья на 400 м Антонина Кривошапка, которая в личном виде заняла высокое шестое место, а в эстафете вместе с подругами по команде добежала до серебряной медали. Теперь МОК требует от Олимпийского комитета России, чтобы не только Кривошапка, но и остальные трое бегуний (Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх) вернули свои награды и дипломы. Россиянки ничего возвращать не собираются. Тем более, что все из того состава, кроме Кривошапки, уже фактически завершили свою спортивную карьеру.

ЭСТАФЕТЧИЦЫ МЕДАЛИ НЕ ВЕРНУТ

— Я медаль не отдам! — заявила «СЭ» Гущина. — Я даже не рассматривала этот вопрос. В настоящее время я жду второго ребенка, у меня совсем другая жизнь. Мне не до судов. Не знаю, какое решение примут другие девушки. Надеюсь, что все встанет на свои места.



— Просто растоптали честь и достоинство всего профессионального спорта, — заметила Фирова. — Я выступаю в сборной с 1999 года. Примерно так же и подруги моего возраста. Получается уже 18−19 лет. И медали с последних двух Олимпиад хотят забрать. В принципе уже забрали. Наверное, политика МОК такова, что хотят перевести нас на массовый спорт, без высоких достижений. У меня такие мысли. Видимо, чтобы построить что-то новое, надо разрушить старое.

Тут можно только констатировать, что никаких рычагов, чтобы забрать у россиянок медали, у МОК не существует. Но с учетом аннулирования официальных результатов эти награды уже сейчас являются не более, чем куском металла. Куда существеннее, что та же Кривошапка теперь на грани дисквалификации. Для действующей спортсменки в 29 лет угроза отстранения минимум на четыре года будет означать фактически конец карьеры.

Стоит отметить, что Антонина — совсем не человек из прошлого в спортивном смысле слова. После Лондона она сделала перерыв, родила ребенка, но вернулась на дорожку в конкурентоспособном состоянии. В минувшем сезоне она стала чемпионкой страны в беге на 400 м с результатом мирового уровня — 50,70. Кривошапка была включена в список из 68 спортсменов, которые обращались в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с требованием допуска к Олимпиаде в Рио. Что спортсменка из этого списка «гарантированно чистых» в итоге попалась на допинге — козырь в колоду наших противников в ИААФ.

ЧТО, ЕСЛИ ЭТО ПРОСТО АФЕРА РОДЧЕНКОВА?

Анаболический стероид туринабол (или оралтуринбол), похоже, в российской легкой атлетике в прошлом употребляли на завтрак вместе с кашей. Во всяком случае, только за последние несколько месяцев неполный список звезд, попавшихся на этом препарате, выглядит так: прыгуньи в высоту Анна Чичерова и Елена Слесаренко, прыгунья в длину и тройным Татьяна Лебедева, копьеметательница Мария Абакумова, метательница молота Татьяна Белобородова (Лысенко), бегуньи Татьяна Фирова, Екатерина Волкова, Антонина Кривошапка….

Все они отрицают свою вину, многие уже обратились в CAS с апелляциями. Но если отбросить версию об антироссийском заговоре, вывод можно сделать только один: в определенный момент туринабол у нас употребляла практически вся сборная, за исключением отдельных людей. Вопрос, что же такого есть именно в этом препарате, если он подходит для абсолютно всех дисциплин: прыгунам, метателям, спринтерам и даже стайерам.

Туринабол действительно является одним из самых эффективных и изученных анаболических стероидов. Он повышает силу и выносливость, то есть ключевые качества для любого легкоатлета. Анаболик активно применялся в бывшей ГДР, затем в США, в том числе, и для повышения спортивных результатов. В России в настоящее время купить в аптеке туринабол невозможно. Хотя всевозможные форумы бодибилдеров и интернет-магазинов пестрят объявлениями о продаже целых курсов различных анаболиков, включая и «турик».

Неленивый болельщик легко может найти и изучить видеопленки с легкоатлетического турнира Олимпиады в Лондоне. Там видно, что целый ряд спортсменок (и далеко не только российских) имеют заметные проблемы с кожей лица и выступают с толстым слоем макияжа. Акне — побочный эффект от приема анаболических стероидов, последствие нарушенного гормонального фона. Вопросами, как с этим бороться, кишат все форумы «качков» и бодибилдеров. Конечно, дисквалифицировать за прыщи глупо — никто не может знать наверняка причины их появления в конкретном случае. Но это просто еще один повод задуматься.

Методику определения долгосрочных метаболитов туринабола разработал бывший руководитель Московской лаборатории Григорий Родченков вместе со своим помощником Тимофеем Соболевским. После лондонской Олимпиады этот метод был акцептован Всемирным антидопинговым агентством, и теперь именно по нему перепроверяются все «старые» пробы.

— Все знали, что туринабол выводится из организма максимум за 60 дней, — заявил «СЭ» один из членов сборной России тех лет, пожелавший остаться неизвестным. — Теперь же, после внедрения метода Родченкова, оказалось, что он «светится» и до 180 дней. Отсюда и проблемы.

Справедливости ради надо сказать, что метод Григория Родченкова признают в научном мире далеко не все. Так, кандидат наук Артур Копылов недавно опубликован в авторитетном международном научном журнале статью, где доказывается ошибочность заключений Родченкова, который мог принять за метаболиты туринабола совсем иные вещества. Если сбежавший в США бывший директор лаборатории действительно обвел вокруг пальца ВАДА, а почти три десятка спортсменов безвинно лишились своих олимпийских наград… Что ж, тогда это будет просто гениальная афера имени Родченкова.