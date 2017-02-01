Болт: Сначала я расстроился, но теперь жду, будет ли Картер подавать апелляцию

«Сначала я, конечно, расстроился. В жизни такое случается, но я не грущу. Просто собираюсь посмотреть, будет ли Картер подавать апелляцию или что-то ещё. Так что посмотрим, что будет дальше. Но медаль я отдал», — приводит слова Болта Associated Press.