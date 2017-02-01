Болт: Сначала я расстроился, но теперь жду, будет ли Картер подавать апелляцию
Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт прокомментировал необходимость отдать золотую медаль Олимпийских игр—2008 в Пекине, которую он завоевал в эстафете
из-за обнаружения в допинг-пробе его товарища Несты Картера запрещённого вещества.
«Сначала я, конечно, расстроился. В жизни такое случается, но я не грущу. Просто собираюсь посмотреть, будет ли Картер подавать апелляцию или
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