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1 февраля 2017, 18:49 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Чемпионка Европы в метании копья Ребрик подала заявку в IAAF на допуск к стартам

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2012 года в метании копья Вера Ребрик подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом сообщает пресс- служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Всего заявку подал 31 спортсмен. Увеличить
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Также заявку подал двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2012, 2014) в десятиборье и победитель чемпиона Европы в помещении 2015 года в семиборье Илья Шкуренев. Всего заявку подал 31 спортсмен.

Ранее с такой же просьбой в IAAF обратился ряд других российских спортсменов. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время ВФЛА ожидает информацию от IAAF о сроках допуска россиян к международным турнирам в качестве нейтральных атлетов.
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