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1 февраля 2017, 18:26 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Кучеренко, Комаров и Яргунькин дисквалифицированы за употребление допинга

Президиум ВФЛА утвердил решения РУСАДА о дисквалификации на разные сроки Ольгу Кучеренко, Александра Яргунькина и Германа Комарова, сообщает пресс-служба организации.

В пробе Яргунькина найдет эритропоэтин. Спортсмен отстранен на четыре года — с 26 августа 2015 по 25 августа 2019. Комаров получил аналогичное наказание за обнаружение в его анализах метаболитов оралтуринабола.

Прыгунья в длину Ольга Кучеренко получила дисквалификацию на два года из-за наличия в пробе запрещенной субстанции. Аннулируются все результаты спортсменки, начиная с 28 августа 2011 года, когда она выступала на чемпионате мира в Тэгу. Таким образом, она лишена серебрянной медали, полученной на этом турнире. Срок ее отстранения заканчивается в декабре 2018 года.
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