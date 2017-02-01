Кучеренко, Комаров и Яргунькин дисквалифицированы за употребление допинга
Президиум ВФЛА утвердил решения РУСАДА о дисквалификации на разные сроки Ольгу Кучеренко, Александра Яргунькина и Германа Комарова, сообщает
пресс-служба организации.
В пробе Яргунькина найдет эритропоэтин. Спортсмен отстранен на четыре года — с 26 августа 2015 по 25 августа 2019. Комаров получил аналогичное наказание за обнаружение в его анализах метаболитов оралтуринабола.
Прыгунья в длину Ольга Кучеренко получила дисквалификацию на два года
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter