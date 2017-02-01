Российская прыгунья в длину Ольга Кучеренко лишится серебра ЧМ-2011 из-за допинга
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Российская прыгунья в длину Ольга Кучеренко лишится серебра чемпионат мира по легкой атлетике 2011 года из-за положительной допинг-пробы, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Положительная
Победительницей чемпионата мира-2011 в прыжках в длину стала американка Бриттни Риз. Третье место заняла латвийка Инета Радевича, четвертое — белоруска Анастасия
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