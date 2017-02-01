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1 февраля 2017, 13:23 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Российская прыгунья в длину Ольга Кучеренко лишится серебра ЧМ-2011 из-за допинга

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Российская прыгунья в длину Ольга Кучеренко лишится серебра чемпионат мира по легкой атлетике 2011 года из-за положительной допинг-пробы, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Положительная допинг-проба 31-летней Кучеренко была взята 28 августа 2011 года на чемпионате мира в Тэгу, где россиянка завоевала серебро. С этой даты аннулированы все результаты спортсменки. Двухлетняя дисквалификация Кучеренко будет отсчитываться с 17 декабря 2016 года.

Победительницей чемпионата мира-2011 в прыжках в длину стала американка Бриттни Риз. Третье место заняла латвийка Инета Радевича, четвертое — белоруска Анастасия Мирончик-Иванова.
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