Российская прыгунья в длину Ольга Кучеренко лишится серебра ЧМ-2011 из-за допинга

Положительная допинг-проба 31-летней Кучеренко была взята 28 августа 2011 года на чемпионате мира в Тэгу, где россиянка завоевала серебро. С этой даты аннулированы все результаты спортсменки. Двухлетняя дисквалификация Кучеренко будет отсчитываться с 17 декабря 2016 года.

Победительницей чемпионата мира-2011 в прыжках в длину стала американка Бриттни Риз. Третье место заняла латвийка Инета Радевича, четвертое — белоруска Анастасия Мирончик-Иванова.