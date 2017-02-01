Россия лишена серебра ОИ-2012 в эстафете 4×400 м из-за допинга у бегуньи Кривошапки

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В допинг-пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Сборная России в составе Кривошапки, Юлии Гущиной, Татьяны Фировой и Натальи Антюх завоевала серебро на Играх в Лондоне в эстафете 4 по 400 метров. Победили американки, третьими стали представительницы Ямайки, четвертыми — украинки.