Россия лишена серебра ОИ-2012 в эстафете 4×400 м из-за допинга у бегуньи Кривошапки
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Россия лишена серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне в женской эстафете 4×400 м из-за положительной допинг-пробы у бегуньи Антонины Кривошапки, выявленной после перепроверки, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
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