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1 февраля 2017, 12:30 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Россия лишена серебра ОИ-2012 в эстафете 4×400 м из-за допинга у бегуньи Кривошапки

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Россия лишена серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне в женской эстафете 4×400 м из-за положительной допинг-пробы у бегуньи Антонины Кривошапки, выявленной после перепроверки, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Российская сборная в составе Натальи Антюх Юлии Гущиной Антонины Кривошапка и Татьяны Фировой завоевавшая серебряную медаль в эстафете 4 х 400 м на финальных соревнованиях по легкой атлетике на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне на церемонии награждения. Увеличить
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В допинг-пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Сборная России в составе Кривошапки, Юлии Гущиной, Татьяны Фировой и Натальи Антюх завоевала серебро на Играх в Лондоне в эстафете 4 по 400 метров. Победили американки, третьими стали представительницы Ямайки, четвертыми — украинки.

Также из-за положительной допинг-пробы на туринабол МОК аннулировал результат на Играх-2012 россиянки Веры Ганеевой, ставшей 23-й в метании диска.
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МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Российская прыгунья в длину Ольга Кучеренко лишится серебра чемпионат мира по легкой атлетике 2011 года из-за положительной допинг-пробы, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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