IAAF отстранила Ника Дэвиса за помощь в сокрытии положительных допинг-проб россиян

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Допинг-пробы европейских легкоатлетов теперь будут храниться не менее 10 лет. Об этом заявил президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен, слова которого приводит издание L’equipe.