IAAF отстранила Ника Дэвиса за помощь в сокрытии положительных допинг-проб россиян
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пожизненно отстранила бывшего заместителя генерального секретаря организации Ника Дэвиса за помощь в сокрытии положительных
допинг-проб российских легкоатлетов. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Сообщается, что Дэвис никогда не сможет работать в IAAF, однако ему позволено занимать любые должности в легкой атлетике вне организации.
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