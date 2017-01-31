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31 января 2017, 22:16 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF отстранила Ника Дэвиса за помощь в сокрытии положительных допинг-проб россиян

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пожизненно отстранила бывшего заместителя генерального секретаря организации Ника Дэвиса за помощь в сокрытии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Бывший заместитель генерального секретаря организации никогда не сможет работать в IAAF однако ему позволено занимать любые должности в легкой атлетике вне организации. Увеличить
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Сообщается, что Дэвис никогда не сможет работать в IAAF, однако ему позволено занимать любые должности в легкой атлетике вне организации.
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