Представители главы IAAF Коу не считают нужным отвечать на обвинения парламентария
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Представители главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу не считают нужным отвечать на обвинения председателя парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиана Коллинса в том, что Коу был в курсе ситуации с возможным получением взяток членами организации за сокрытие положительных
допинг-проб российских спортсменов до разгоревшегося скандала. Об этом сообщает газета Independent.
В ноябре 2016 года немецкий телеканал ARD и французская газета «Ле Монд» после совместного расследования сообщили о том, что представители IAAF требовали деньги с российских легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных
Тем не менее, представители британца не считают нужным отвечать на эти обвинения.
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