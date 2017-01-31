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https://sport.mail.ru/news/athletics/28616336/
31 января 2017, 19:02 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Представители главы IAAF Коу не считают нужным отвечать на обвинения парламентария

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Представители главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу не считают нужным отвечать на обвинения председателя парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиана Коллинса в том, что Коу был в курсе ситуации с возможным получением взяток членами организации за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов до разгоревшегося скандала. Об этом сообщает газета Independent.

В ноябре 2016 года немецкий телеканал ARD и французская газета «Ле Монд» после совместного расследования сообщили о том, что представители IAAF требовали деньги с российских легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных допинг-тестах. Также ARD привел текст электронного письма бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, в котором он обвинил IAAF в нарушении ранее достигнутых договоренностях по делам шести российских легкоатлетов. Коу ранее неоднократно заявлял о том, что он был не в курсе происходящего в IAAF в тот период, однако комитет во вторник опубликовал электронные письма функционера, в которых он подтверждает, что ознакомлен с обвинениями в коррупции в отношении ряда чиновников организации.

Тем не менее, представители британца не считают нужным отвечать на эти обвинения.
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Новости Легкой атлетики

Четверо российских легкоатлетов подали заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

Четверо российских легкоатлетов подали заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Легкоатлеты Денис Кудрявцев, Алексей Сокирский, Александра Гуляева и Федор Шутов подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
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