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31 января 2017, 19:01 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Четверо российских легкоатлетов подали заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Легкоатлеты Денис Кудрявцев, Алексей Сокирский, Александра Гуляева и Федор Шутов подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

Заявки подали Денис Кудрявцев Алексей Сокирский Александра Гуляева и Федор Шутов. Увеличить
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«Индивидуальные заявки в IAAF подали Денис Кудрявцев, Алексей Сокирский, Александра Гуляева и Федор Шутов», — сказала Трущенкова.

Ранее с такой же просьбой в IAAF обратился ряд других российских спортсменов. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время ВФЛА ожидает информацию от IAAF о сроках допуска россиян к международным турнирам в качестве нейтральных атлетов.
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