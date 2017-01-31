Чемпион ОИ Ухов травмировался, зимний сезон для него, возможно, закончен

Во вторник Ухов, обладающий в нынешнем сезоне результатом 2,35 м, должен был принять участие в Кубке Москвы по прыжкам в высоту, но снялся с соревнований.

«Иван, к сожалению, травмировался. Вряд ли он будет прыгать в этом зимнем сезоне. Во всяком случае на “Русской зиме” он не выступит точно. По моей информации, он травмировал стопу в Волгограде. Даже если травма не столь серьёзна, с больной стопой все равно прыгать нельзя», — сказал Назаров.