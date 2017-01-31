Бег на дистанции 5000 метров у мужчин и женщин исключен из программы ЧР в помещении

Чемпионат России в помещении пройдет в Москве 19—21 февраля .

«Доводим до сведения спортсменов, тренеров и руководителей, что в связи с жесткой позицией Минспорта РФ по формированию единого календарного плана межрегиональных всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год на основе действующих нормативных документов на чемпионате России в помещении не будет включена в программу соревнований дистанция бега на 5000 м у мужчин и женщин», — говорится в сообщении ВФЛА.