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31 января 2017, 15:49 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Бег на дистанции 5000 метров у мужчин и женщин исключен из программы ЧР в помещении

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Бег на дистанции 5000 метров у мужчин и женщин исключен из программы чемпионата России в помещении, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Чемпионат России в помещении пройдет в Москве 19—21 февраля.

«Доводим до сведения спортсменов, тренеров и руководителей, что в связи с жесткой позицией Минспорта РФ по формированию единого календарного плана межрегиональных всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год на основе действующих нормативных документов на чемпионате России в помещении не будет включена в программу соревнований дистанция бега на 5000 м у мужчин и женщин», — говорится в сообщении ВФЛА.

Также сообщается, что на зимнем чемпионате и первенстве России по спортивной ходьбе в Адлере (18—19 февраля) не будет выявляться победитель среди спортсменов до 23 лет на дистанции 35 км, однако атлеты данной возрастной категории имеют право участвовать в соревнованиях среди взрослых спортсменов.
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