Бег на дистанции 5000 метров у мужчин и женщин исключен из программы ЧР в помещении
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Бег на дистанции 5000 метров у мужчин и женщин исключен из программы чемпионата России в помещении, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Чемпионат России в помещении пройдет в Москве
«Доводим до сведения спортсменов, тренеров и руководителей, что в связи с жесткой позицией Минспорта РФ по формированию единого календарного плана межрегиональных всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год на основе действующих нормативных документов на чемпионате России в помещении не будет включена в программу соревнований дистанция бега на 5000 м у мужчин и женщин», — говорится в сообщении ВФЛА.
Также сообщается, что на зимнем чемпионате и первенстве России по спортивной ходьбе в Адлере (
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