Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 лет
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/.
Допинг-пробы европейских легкоатлетов теперь будут храниться не менее 10 лет. Об этом заявил президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен, слова которого приводит издание L’equipe.
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«Мы не хотим, чтобы мошенники чувствовали себя в безопасности лишь потому, что не были пойманы сразу же», — сказал Хансен.
Ранее Международный олимпийский комитет провел четыре волны перепроверки
По итогам двух первых волн перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и ОИ-2012 (38). При этом отмечалось, что по итогам второй волны положительный результат дали тесты 23 медалистов Игр. Всего для повторного анализа было отобрано 1243
Об итоговых результатах третьей и четвертой волн не сообщалось.
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