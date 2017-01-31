Лебедева: Силы не равны. Идёт замахивание на МОК
ВАДА хочет всё контролировать, система определения допинга ошибочна, все знают, что это за суд… Татьяна Лебедева будет бороться. До конца.
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Татьяна Лебедева будет бороться за свои олимпийские медали до последнего. Виноватой себя не считает. Даже не так — точно знает, что не виновата. Проблемы не в команде или спортсменах, а в методиках определения допинга. А ещё ВДА «рубит лес» в своём желании управлять всем, в том числе и финансами, а «щепки летят» и втыкаются в российских спортсменов. И сил бороться уже почти не осталось….
«Давайте чемпионов награждать через 20 лет»
— Если ваша апелляция будет отклонена, готовы ли вы вернуть медали Олимпийских игр и публично признать свою вину?
— Бороться за свои награды я буду до последнего. Что касается процедуры возвращения медали, её нигде чётко не прописали. Даже чисто
— Может быть,
— Я понимаю, что борьба совершенствуется, улучшаются методики. Но спортсмен сдал всё, что от него требуется. Никто не изучал — хранится ли моча 8−10 лет, во что она превращается. Какие метаболиты там появляются, какие продукты распада.
Нельзя на сто процентов говорить, что человек виновен. В гражданском праве и в уголовном мы боремся за то, чтобы невиновный не был наказан. И всё равно происходят случаи, когда невиновные сидят в тюрьмах, а потом оказывается, что они ни при чём. Но здесь право совсем другое, существует презумпция виновности. Тебе сказали — виновен, и попробуй докажи обратное. Очень тяжело доказывать, когда знаешь, что невиновен. Что ты не мог ошибиться, ты профессионал. Если бы это нарушение было умышленным, я бы считала, что да, я виновна. Если это вещество обнаружили сразу после соревнований, в этом случае — да, нужно отдавать медали и извиняться… Но когда всё происходит вот так, задним числом, мне просто неприятно. Как, откуда в пробе взялся допинг — появляются разные мысли. И одна из них про то, что без политики тут не обошлось.
— То есть вы не считаете правомерным наказание спустя восемь лет?
— Когда я сдавала пробу в 2008 году, может, чуть раньше или чуть позже, у нас была такая графа — «готовы ли вы, что вашу пробу будут исследовать в научных целях?». И там абсолютно не было указано, что её будут специально хранить и потом ещё вменять тебе
— А вернуть призовые? Показать пример остальным спортсменам? Вы же законодатель.
— Официальной процедуры нет. На Олимпийских играх не платят призовых, только премии от Министерства спорта. Если бы такая процедура была, конечно, мне пришлось бы в законодательном порядке всё возвращать. Сейчас, как я знаю, в трудовых договорах прописано, что в случае дисквалификации спортсмен не сохраняет призовые. Но в то время такого не было, закон обратной силы не имеет. В рамках закона я готова исполнить всё, но если нет такой процедуры, как мне поступить?
«Любой спортсмен был бы рад системе: ты ни о чём не думаешь, всё решают за тебя»
— Почему наша сборная с Олимпийских игр — 2008 поголовно попадается на туринаболе? Это ошибка врачей команды?
— Я думаю, что ошибка в методике определения допинга, а не в команде. Эта система имеет очень много недочётов. Большинство учёных склоняются к тому, что её можно принять, но у неё слишком много недочётов. Нашли метаболит и говорят, что это определённый препарат. Я не считаю эту систему совершенной.
— Была ли в российской лёгкой атлетике система употребления допинга? Чем можно объяснить такое огромное число спортсменов, в пробах которых обнаружили запрещённый препарат?
— Любой спортсмен был бы рад системе: ты ни о чём не думаешь, всё решают за тебя. В лёгкой атлетике возможны разные варианты. Возможно, системная ошибка. Спортсмены — такие же люди, у них работает сарафанное радио, что
— А что было восемь лет назад?
— Я помню эти магазины, практически полуподвальные, где продавались протеины, гейнеры. Известные фирмы тогда до нас не дошли, да и не каждый мог себе их позволить. Было много случаев, приносили те же баночки и говорили, что нет там допинга, в составе такого не написано. А на самом деле он присутствовал. Здесь могла быть ситуация, что спортсменам закупили партию, в которую попал
Может быть, человеческий фактор. В лёгкой атлетике нужна сила, мощь, выносливость.
«Политическая ситуация изменилась — сразу всё стало ненормально»
— Поможет ли показательный процесс над российским спортсменом, чья вина доказана полностью, изменить ситуацию с допингом? Если отнять не только медаль, а заставить вернуть все премии и не давать возможности работать в спортивных и иных структурах, пока он не принесёт публичных извинений как минимум перед всей страной?
— Сейчас получается так, что правила игры меняются по ходу игры. Раньше всё было нормально, вот когда политическая ситуация изменилась — сразу стало ненормально. Как бы мы к этому ни относились, видно, откуда растут уши. Хочется, чтобы правила были прозрачными и едиными. И если бы перепроверяли пробы, то проверяли бы все. А не точечно только российские и лояльных к нам стран — Казахстана, Беларуси. Чтобы так же отстраняли от Олимпийских игр, а когда дела выигрывались — Олимпиада уже прошла. Как произошло это у нас недавно.
Олимпийское движение только проигрывает от такого, теряет спонсоров. Виды спорта тоже попали в тупиковую ситуацию, когда, с одной стороны, они как бы борются, а с другой — теряют популярность.
— Считаете ли вы достаточными те законы, которые были приняты в России для борьбы с допингом? Можно ли ещё ужесточить законы и поможет ли это России?
— Более чем достаточными, даже относительно жёсткими. Что касается законодательства, то оно и так довольно жёсткое — вплоть до отстранения того же тренера, врача, запрещения заниматься спортивной и медицинской деятельностью. Некоторые статьи Уголовного кодекса у нас проходят декриминализацию, а тут только ужесточение законов. Чтобы понять, приведёт ли это к положительному результату, нужно смотреть мониторинг, как этот закон будет действовать. С одной стороны, мы должны создавать благоприятную обстановку, а с другой — должен действовать закон, если
Нельзя просто запрещать, нужно создавать условия для любого закона. Запретительными мерами мы ничего не сделаем, необходимо создавать благоприятную среду. Начиная с детских спортивных школ. Чтобы у каждой школы была своя база,
«МОК создал ВАДА и должен его контролировать»
— Как вы относитесь к работе ВАДА? Действительно эта организация исполняет свою работу или превращается в
— У меня к ним много вопросов начиная от терапевтических исключений. Когда у меня были проблемы с ахиллами, мы запрашивали терапевтическое исключение на использование кортикостероидных препаратов. Прислали диагноз, а нам сказали: ищите другой метод. Другой метод при таком заболевании — это операции. Пришлось их делать. В тот момент я думала, что просто так строго относятся к применению лекарств. А сейчас узнаю, что амфетамины, тяжёлые наркотические средства, астматические, спокойно используются годами. Такие, якобы, больные люди, и всё в порядке нормы. Становится обидно.
Эта система должна быть в открытом доступе. Может, не для обычных болельщиков, но для международной федерации, представителей и федераций других стран. Они должны владеть информацией, знать, что принимают их соперники, которые находятся в пуле. Это будет абсолютно честно и открыто по отношению к другим.
— Иностранные спортсмены считают это нарушением врачебной тайны.
— Пусть ВАДА создаст единый медицинский центр, куда спортсмен любой страны может обратиться. А там рассказать, что врачи поставили определённый диагноз, дали конкретные рекомендации. Пусть организуют общий консилиум, который сможет выносить решение — что
Провели Олимпийские игры в Сочи, всё было замечательно. МОК сказал, что это одни из лучших Игр, безупречно работало РУСАДА, всё было под контролем. А потом, когда политическая ситуация изменилась, всё стало совершенно наоборот. ВАДА забрало лицензию у РУСАДА. Но ведь вы создавали это по образу и подобию, это вы должны следить. Это проблема ВАДА, а не государства. И все эти проблемы камешек за камешком складываются и вырастают в большую гору.
— Так что же делать?
— Это большое противостояние. Оно, к сожалению, продолжается, и я не вижу, какой из этого может быть выход. Мы попадаем в
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