Российский ходок Яргунькин оспорил дисквалификацию за допинг в CAS
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский ходок Александр Яргунькин подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение о дисквалификации сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник объявило о дисквалификации ходока. В связи с
«Продолжаю считать себя невиновным, я допинг не употреблял, — сказал Яргунькин. — Думаю, что возвращаться в спорт не буду, однако многое будет зависеть от судебного решения. От моего имени подан иск в CAS. Решение еще неизвестно».
«Я продолжаю тренироваться, плаваю, бегаю кроссы, но планирую устроиться на работу, потому что так жить — не вариант», — добавил 36-летний спортсмен.
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