Российский ходок Яргунькин оспорил дисквалификацию за допинг в CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник объявило о дисквалификации ходока. В связи с допинг-скандалом Яргунькин был единственным российским ходоком, заявленным к участию в чемпионате мира — 2015 в Пекине. Перед стартом в пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат. Дисквалификация россиянина отсчитывается с августа 2015 года.

«Продолжаю считать себя невиновным, я допинг не употреблял, — сказал Яргунькин. — Думаю, что возвращаться в спорт не буду, однако многое будет зависеть от судебного решения. От моего имени подан иск в CAS. Решение еще неизвестно».

«Я продолжаю тренироваться, плаваю, бегаю кроссы, но планирую устроиться на работу, потому что так жить — не вариант», — добавил 36-летний спортсмен.