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31 января 2017, 12:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российский ходок Яргунькин оспорил дисквалификацию за допинг в CAS

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский ходок Александр Яргунькин подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение о дисквалификации сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник объявило о дисквалификации ходока. В связи с допинг-скандалом Яргунькин был единственным российским ходоком, заявленным к участию в чемпионате мира — 2015 в Пекине. Перед стартом в пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат. Дисквалификация россиянина отсчитывается с августа 2015 года.

«Продолжаю считать себя невиновным, я допинг не употреблял, — сказал Яргунькин. — Думаю, что возвращаться в спорт не буду, однако многое будет зависеть от судебного решения. От моего имени подан иск в CAS. Решение еще неизвестно».

«Я продолжаю тренироваться, плаваю, бегаю кроссы, но планирую устроиться на работу, потому что так жить — не вариант», — добавил 36-летний спортсмен.
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Новости Легкой атлетики

Российский ходок Яргунькин дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала на четыре года ходока Александра Яргунькина за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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