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https://sport.mail.ru/news/athletics/28609918/
31 января 2017, 12:14 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российский ходок Яргунькин дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала на четыре года ходока Александра Яргунькина за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Из-за допинг-скандала Яргунькин был единственным российским ходоком, заявленным на чемпионат мира 2015 года в Пекина, однако перед стартом в его пробе был обнаружен запрещенный препарат.

Отсчет дисквалификации чемпиона России — 2015 ведется с 26 августа 2015 года.

Также на два года был дисквалифицирован метатель копья Герман Комаров.
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Новости Легкой атлетики

Российский ходок Яргунькин оспорил дисквалификацию за допинг в CAS

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский ходок Александр Яргунькин подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение о дисквалификации сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
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