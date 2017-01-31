Российский ходок Яргунькин дисквалифицирован на четыре года за допинг
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицировала на четыре года ходока Александра Яргунькина за употребление допинга. Об этом сообщает
пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Отсчет дисквалификации чемпиона России — 2015 ведется с 26 августа 2015 года.
Также на два года был дисквалифицирован метатель копья Герман Комаров.
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