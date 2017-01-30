EAA: несколько легкоатлетов РФ выступят на ЧЕ-2017 в помещении под нейтральным флагом

Он также отметил, что еще несколько российских легкоатлетов подали заявки на выступление на чемпионате Европы. «Я знаю, что россияне хотят участвовать в ЧЕ, у нас уже есть один или два спортсмена, которые выступят», — сказал Хансен.

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен 1 декабря заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях. В начале января IAAF опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов. Ранее соответствующие заявки в IAAF направили несколько российских спортсменов, в числе которых олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и победительница зимних чемпионатов мира (2014) и Европы (2015) Екатерина Конева, специализирующаяся в тройном прыжке.

Чемпионат Европы в помещении 2017 года пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.