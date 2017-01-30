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https://sport.mail.ru/news/athletics/28604421/
30 января 2017, 22:21 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка из США призвала не допускать информатора WADA Степанову к соревнованиям

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Победительница забега на 800 метров на турнире Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAFF) американка Шарлин Липси призвала не допускать информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлию Степанову к международным стартам. Ее слова приводит газета NYT.

В минувшую субботу <span class=error>Степанова</span> впервые вышла на старт в нынешнем сезоне заняв седьмое место в финальном забеге на 800 метров на этапе зимнего Мирового тура <span class=error>IAFF</span> в помещениях. Увеличить
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В минувшую субботу Степанова впервые вышла на старт в нынешнем сезоне, заняв седьмое место в финальном забеге на 800 метров на этапе зимнего Мирового тура IAFF в помещениях. После завершения забега Липси заявила, что поддерживает стремление Степановой очистить спорт от допинга, однако считает, что спортсмены, отбывшие дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, не имеют права выступать в официальных международных соревнованиях.

В декабре 2014 года Степанова и ее муж Виталий стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией ВФЛА и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.
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