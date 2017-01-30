Легкоатлетка из США призвала не допускать информатора WADA Степанову к соревнованиям

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В минувшую субботу Степанова впервые вышла на старт в нынешнем сезоне, заняв седьмое место в финальном забеге на 800 метров на этапе зимнего Мирового тура IAFF в помещениях. После завершения забега Липси заявила, что поддерживает стремление Степановой очистить спорт от допинга, однако считает, что спортсмены, отбывшие дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, не имеют права выступать в официальных международных соревнованиях.

В декабре 2014 года Степанова и ее муж Виталий стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией ВФЛА и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.