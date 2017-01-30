Сергей Шубенков: У ИААФ было достаточно поводов дисквалифицировать ВФЛА

В 2015 году ИААФ приостановила членство ВФЛА на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. В связи с дисквалификацией российские спортсмены не могут принимать участие в международных турнирах. В 2016 году на Олимпиаду в Рио из российских легкоатлетов поехала лишь Дарья Клишина. В этом году Шубенков подал заявку на участие в международных турнирах как нейтральный спортсмен.

— 9 ноября 2015 года после длительных расследований ИААФ приняла решение о приостановке членства нашей федерации, — цитирует meduza.io Шубенкова. — Они имели на это право, руководствовались своими мотивами, да и поводов было достаточно. Итоговая формулировка была примерно такой: «за неспособность обеспечить чистоту спорта и защитить права чистых спортсменов».

Перед Олимпийскими играми, где-то в июне, ИААФ приняла поправки в правила легкой атлетики. В главу об условиях допуска к соревнованиям ввели новый пункт: если федерация исключена из ИААФ, то спортсмены, которые не были замечены в допинге, могут подать заявку, получить нейтральный статус и участвовать в соревнованиях «за себя». Тогда я воспринял эти изменения очень позитивно — появился шанс.

Я, честно говоря, думал, что шансы высоки, потому что ни я, ни мой тренер Сергей Клевцов не имели никакого отношения к тусовке, замешанной в скандале. Благодаря сравнительному анализу ответов, мы пришли к выводу, что Дарье Клишиной удалось получить нейтральный статус, потому что она постоянно живет не в России, а в США, и тренируется у американского тренера. В своей заявке я указывал, сколько дней был не в России. За 2015 год получилось чуть больше 30, а в 2016-м по понятным причинам я никуда не ездил, и это оказалось камнем преткновения. Мало того, что международная федерация, по сути, поменяла правила под конкретную ситуацию, так еще за месяц до Игр поставила перед фактом, что мы должны были два года жить не в России, чтобы соответствовать требованиям нового пункта. Обратная сила закона, получается.

После отказа мы продолжили биться. Всей гурьбой обратились в суд, но ничего не вышло. Потом повторили попытку уже вдвоем с Еленой Исинбаевой, и снова безрезультатно. Несмотря на все нестыковки, суды не встали на нашу сторону.