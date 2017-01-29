Шубенков: Я из-за Степановой уже год пропустил, можно его из карьеры выкинуть
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал заявление информатора ВАДА Юлии Степановой о том, что она хочет жить в США, где чувствует себя в безопасности.
«Степанова может жить там, где хочет. Я не считаю её предателем. Человек делал то, что считал нужным. Однако это большая разница — когда ты говоришь сразу всё и про всех или рассказываешь
Степанова просто
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