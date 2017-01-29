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29 января 2017, 17:57 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Шубенков: Я из-за Степановой уже год пропустил, можно его из карьеры выкинуть

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал заявление информатора ВАДА Юлии Степановой о том, что она хочет жить в США, где чувствует себя в безопасности.

«Степанова может жить там, где хочет. Я не считаю её предателем. Человек делал то, что считал нужным. Однако это большая разница — когда ты говоришь сразу всё и про всех или рассказываешь какие-то конкретные факты, о которых тебе действительно известно. Юлия рассказала, как у нас всё устроено на её взгляд. А когда говорила о том, что действительно видела, то посмотреть чуть дальше собственного носа не посчитала нужным. Я из-за этого год уже пропустил, его можно из моей карьеры выкинуть. И как я должен относиться к этому человеку? Явно не очень хорошо.

Степанова просто по-другому на соревнования международного уровня попасть не могла. В её лице сборная России совершенно ничего не потеряла. Как спортсменка Юлия абсолютная посредственность», — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.
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Юлия Степанова: почему я не хочу в Россию

Юлия Степанова: почему я не хочу в Россию

Информатор Всемирного антидопингового агентства, герой фильмов ARD Хайо Зеппельта о российском допинге бегунья Юлия Степанова заняла седьмое место на 800-метровке на этапе зимнего Мирового тура ИААФ в помещениях в Бостоне. Для спортсменки, выступающей под нейтральным флагом, этот старт стал первым в сезоне. В то же время спортсменка привлекла к себе внимание рядом заявлений о проблеме национального допинга.
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