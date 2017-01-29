Шубенков: Я из-за Степановой уже год пропустил, можно его из карьеры выкинуть

«Степанова может жить там, где хочет. Я не считаю её предателем. Человек делал то, что считал нужным. Однако это большая разница — когда ты говоришь сразу всё и про всех или рассказываешь какие-то конкретные факты, о которых тебе действительно известно. Юлия рассказала, как у нас всё устроено на её взгляд. А когда говорила о том, что действительно видела, то посмотреть чуть дальше собственного носа не посчитала нужным. Я из-за этого год уже пропустил, его можно из моей карьеры выкинуть. И как я должен относиться к этому человеку? Явно не очень хорошо.



Степанова просто по-другому на соревнования международного уровня попасть не могла. В её лице сборная России совершенно ничего не потеряла. Как спортсменка Юлия абсолютная посредственность», — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.