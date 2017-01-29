Юлия Степанова: почему я не хочу в Россию

О личной безопасности:

— В США я чувствую себя в безопасности, потому что физически нахожусь очень далеко от России. Но когда я жила в Германии, было определенно страшнее, потому что я была ближе.

О выступлении за Россию:

— Мне нравится быть нейтральным спортсменом, потому что не чувствую никакого давления и не должна выигрывать медали для кого-то. Если бы меня спросили (о выступлении под российским флагом) год назад, ответила бы: «Да, мне бы хотелось выступать за Россию снова». Но сейчас я передумала. Да и они не хотят моего возвращения.

О допинговой системе России:

— Это будет трудно изменить, потому что для этого необходимо менять менталитет. Многие нынешние российские тренеры сами были спортсменами, тренировались в системе СССР. Им трудно поверить, что есть другой способ добиваться результата. Когда я работала в России, все говорили, что невозможно обойтись без допинга. Хочу доказать, что это не так.

О негативе в отношении к ней:

— Я пыталась помочь спорту, помочь спортсменам, но, к сожалению, отношение в России, например, не меняется. Даже иностранные спортсмены не всегда дружелюбны. Они приветствуют меня всегда, но я знаю, что многие спортсмены на самом высоком уровне настроены против меня. Иногда это по ним заметно. Но я не жалею. Если бы была возможность снова сделать выбор, сделала бы то же самое. (AP, Reuters).

ЧТО ГОВОРЯТ О СТЕПАНОВОЙ

Валентин БАЛАХНИЧЕВ, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики:

— Степанова несправедливо оценивает свою роль в этом процессе. Она злоупотребила доверием своих друзей, выполняя противозаконные действия. Снимая все скрытой камерой, она нарушила закон о частной жизни. Из-за действий Степановой десятки, а может даже и сотни спортсменов лишились возможности выступать на Олимпиаде. В чем состоит ее помощь? В том, что ни в чем невиновные атлеты, такие, как Лена Исинбаева, не смогли стартовать на Играх? Чем же она такая заслуженная? Нежелание жить в России — ее личное дело. Степанова не так важна для нашей страны, чтобы столь много о ней говорить. Юлия — спортсменка третьего сорта. Сборной как профессионал она тоже не нужна.

Андрей СИЛЬНОВ, олимпийский чемпион в прыжках в высоту, вице-президент ВФЛА: