Юлия Степанова: почему я не хочу в Россию
Информатор Всемирного антидопингового агентства, герой фильмов ARD Хайо Зеппельта о российском допинге бегунья Юлия Степанова заняла седьмое место на 800-метровке на этапе зимнего Мирового тура ИААФ в помещениях в Бостоне. Для спортсменки, выступающей под нейтральным флагом, этот старт стал первым в сезоне. В то же время спортсменка привлекла к себе внимание рядом заявлений о проблеме национального допинга.
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Видимо, что-то случилось...
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О личной безопасности:
— В США я чувствую себя в безопасности, потому что физически нахожусь очень далеко от России. Но когда я жила в Германии, было определенно страшнее, потому что я была ближе.
О выступлении за Россию:
— Мне нравится быть нейтральным спортсменом, потому что не чувствую никакого давления и не должна выигрывать медали для
О допинговой системе России:
— Это будет трудно изменить, потому что для этого необходимо менять менталитет. Многие нынешние российские тренеры сами были спортсменами, тренировались в системе СССР. Им трудно поверить, что есть другой способ добиваться результата. Когда я работала в России, все говорили, что невозможно обойтись без допинга. Хочу доказать, что это не так.
О негативе в отношении к ней:
— Я пыталась помочь спорту, помочь спортсменам, но, к сожалению, отношение в России, например, не меняется. Даже иностранные спортсмены не всегда дружелюбны. Они приветствуют меня всегда, но я знаю, что многие спортсмены на самом высоком уровне настроены против меня. Иногда это по ним заметно. Но я не жалею. Если бы была возможность снова сделать выбор, сделала бы то же самое. (AP, Reuters).
ЧТО ГОВОРЯТ О СТЕПАНОВОЙ
Валентин БАЛАХНИЧЕВ, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики:
— Степанова несправедливо оценивает свою роль в этом процессе. Она злоупотребила доверием своих друзей, выполняя противозаконные действия. Снимая все скрытой камерой, она нарушила закон о частной жизни.
Андрей СИЛЬНОВ, олимпийский чемпион в прыжках в высоту,
— Действия Степановой категорически нельзя считать помощью! Она раздражает общественность своим эгоизмом. Если бы она действительно хотела бороться с допингом, она могла бы прийти во Всероссийскую федерацию легкой атлетики и сказать, что у нее есть определенная информация, а не бежать заграницу и
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