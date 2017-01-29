Валентин Балахничев: Степанова не важна для России. Она — спортсменка третьего сорта
Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал высказывания информатора ВАДА и бегуньи Юлии Степановой о нежелании возвращаться в Россию.
Ранее Степанова подчеркнула, что чувствует себя в безопасности в США.
— Степанова несправедливо оценивает свою роль в этом процессе. Она злоупотребила доверием своих друзей, выполняя противозаконные действия. Снимая все скрытой камерой, она нарушила закон о частной жизни.
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