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https://sport.mail.ru/news/athletics/28590074/
29 января 2017, 15:59 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Валентин Балахничев: Степанова не важна для России. Она — спортсменка третьего сорта

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал высказывания информатора ВАДА и бегуньи Юлии Степановой о нежелании возвращаться в Россию.

Ранее Степанова подчеркнула, что чувствует себя в безопасности в США.

— Степанова несправедливо оценивает свою роль в этом процессе. Она злоупотребила доверием своих друзей, выполняя противозаконные действия. Снимая все скрытой камерой, она нарушила закон о частной жизни. Из-за действий Степановой десятки, а может даже и сотни спортсменов лишились возможности выступать на Олимпиаде. В чем состоит ее помощь? В том, что ни в чем невиновные атлеты, такие, как Лена Исинбаева, не смогли стартовать на Играх? Чем же она такая заслуженная? Нежелание жить в России — ее личное дело. Степанова не так важна для нашей страны, чтобы столь много о ней говорить. Юлия — спортсменка третьего сорта. Сборной как профессионал она тоже не нужна. (Любовь КОНЯЕВА).
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