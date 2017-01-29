Ухов, Кучина и Сидорова победили на этапе зимнего тура ВФЛА в Волгограде

В прыжках в высоту победили олимпийский чемпион Игр-2012 Иван Ухов и чемпионка мира — 2015 Мария Кучина. Также стоит отметить победу Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом и Александра Петрова в прыжках в длину.



Лёгкая атлетика. Зимний тур ВФЛА. Седьмой этап. «Кубок губернатора Волгоградской области». Волгоград



Мужчины

60 м

1. Дмитрий Лопин — 6,72.

2. Руслан Перестюк — 6,74.

3. Рушан Абдулкадеров — 6,77.



200 м

1. Вячеслав Колесниченко — 21,22.

2. Максим Файзулин — 21.45.

3. Константин Петряшов — 21,68.



400 м

1. Павел Савин — 47,98.

2. Александр Скоробогатько — 48,14.

3. Владислав Новоторов — 48,30.



1500 м

1. Алексей Попов — 3.43,65.

2. Алексей Бутранов — 3.44,52.

3. Николай Горин — 3.45,17.



Прыжки в высоту

1. Иван Ухов — 2,28.

2. Алексей Дмитрик — 2,24.

2. Дмитрий Семёнов — 2,24.



Прыжки в длину

1. Александр Петров — 7,70.

2. Сергей Полянский — 7,59.

3. Денис Богданов — 7,55.



Женщины

60 м

1. Кристина Сивкова — 7,34.

2. Евгения Полякова — 7,43.

3. Анна Кукушкина — 7,55.



200 м

1. Кристина Сивкова — 23,88.

2. Анастасия Жолобова — 24,16.

3. Наталья Ракачева — 24,79.



400 м

1. Яна Глотова — 54,06.

2. Юлия Кузнецова — 54,36.

3. Елена Зуйкевич — 54,88.



Прыжки в высоту

1. Мария Кучина — 1,95.

2. Светлана Школина — 1,88.

3. Наталья Аксёнова — 1,88.



Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова — 4,60.

2. Ангелина Краснова — 4,50.

3. Ольга Муллина — 4,50.



Тройной прыжок

1. Виктория Прокопенко — 13,93.

2. Анна Крылова — 13,65.

3. Наталья Евдокимова — 13,59.