Ухов, Кучина и Сидорова победили на этапе зимнего тура ВФЛА в Волгограде
В Волгограде состоялся седьмой этап зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики «Кубок губернатора Волгоградской области».
В прыжках в высоту победили олимпийский чемпион Игр-2012 Иван Ухов и чемпионка мира — 2015 Мария Кучина. Также стоит отметить победу Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом и Александра Петрова в прыжках в длину.
Лёгкая атлетика. Зимний тур ВФЛА. Седьмой этап. «Кубок губернатора Волгоградской области». Волгоград
Мужчины
60 м
1. Дмитрий Лопин — 6,72.
2. Руслан Перестюк — 6,74.
3. Рушан Абдулкадеров — 6,77.
200 м
1. Вячеслав Колесниченко — 21,22.
2. Максим Файзулин — 21.45.
3. Константин Петряшов — 21,68.
400 м
1. Павел Савин — 47,98.
2. Александр Скоробогатько — 48,14.
3. Владислав Новоторов — 48,30.
1500 м
1. Алексей Попов — 3.43,65.
2. Алексей Бутранов — 3.44,52.
3. Николай Горин — 3.45,17.
Прыжки в высоту
1. Иван Ухов — 2,28.
2. Алексей Дмитрик — 2,24.
2. Дмитрий Семёнов — 2,24.
Прыжки в длину
1. Александр Петров — 7,70.
2. Сергей Полянский — 7,59.
3. Денис Богданов — 7,55.
Женщины
60 м
1. Кристина Сивкова — 7,34.
2. Евгения Полякова — 7,43.
3. Анна Кукушкина — 7,55.
200 м
1. Кристина Сивкова — 23,88.
2. Анастасия Жолобова — 24,16.
3. Наталья Ракачева — 24,79.
400 м
1. Яна Глотова — 54,06.
2. Юлия Кузнецова — 54,36.
3. Елена Зуйкевич — 54,88.
Прыжки в высоту
1. Мария Кучина — 1,95.
2. Светлана Школина — 1,88.
3. Наталья Аксёнова — 1,88.
Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова — 4,60.
2. Ангелина Краснова — 4,50.
3. Ольга Муллина — 4,50.
Тройной прыжок
1. Виктория Прокопенко — 13,93.
2. Анна Крылова — 13,65.
3. Наталья Евдокимова — 13,59.
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