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29 января 2017, 9:54 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Информатор WADA Степанова заявила, что многие топ-атлеты настроены против нее

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова заявила, что многие иностранные спортсмены самого высокого уровня настроены против нее.

Степанова и ее муж Виталий стали основными информаторами фильма, вышедшего на немецком телеканале ARD, о применении допинга в российской легкой атлетике. После выхода фильма WADA начало расследование, которое привело к отстранению российских легкоатлетов от международных турниров, в том числе Олимпийских игр 2016 года.

В субботу Степанова, выступая под нейтральным флагом, заняла седьмое место в беге на 800 метров на этапе Мирового тура IAAF в помещениях, прошедшего в Бостоне.

«Они (иностранные спортсмены) всегда говорят “привет”, но я знаю, что много спортсменов самого высокого уровня настроены против меня, иногда я могу видеть это в их глазах», — цитирует Степанову Рейтер.
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