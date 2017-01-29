Степанова: В США я в безопасности, потому что нахожусь далеко от России

Также она ждёт, пока в России к ней изменят отношение.



«Я знаю, что многие атлеты против меня. Иногда это видно по их глазам. Но у меня нет сожалений. Если бы у меня был шанс сделать это ещё раз, я бы сделала. При этом многим спортсменам нравится то, что я сделала. Они подходят ко мне и благодарят. Но некоторые другие ненавидят меня. Но я знаю, почему они это делают. Из-за того, что принимают допинг. Здесь, в США, я чувствую себя в безопасности, потому что физически нахожусь далеко от России. Но когда я жила в Германии, было страшнее, потому что это было ближе.



Мне нравится быть нейтральным спортсменом. Я не чувствую над собой никакого давления, и мне не нужно никуда привозить свои медали. Если бы вы спросили меня год назад, хочу ли я снова выступать за Россию, я бы ответила “да”. Но теперь я изменила своё мнение. Да и там не хотят, чтобы я возвращалась. Я думала, что отношение в России изменится, и они поймут, что я хотела помочь спорту и спортсменам. Но, к сожалению, этого до сих пор не произошло», — приводит слова Степановой Associated Press.