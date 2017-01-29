Информатор WADA Степанова заняла 7-е место в беге на 800 м на турнире IAAF в Бостоне
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова заняла седьмое место в беге на 800 метров на этапе Мирового тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в помещениях, который прошел в Бостоне.
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На турнире Степанова выступала под нейтральным флагом и показала седьмой результат — 2 минуты 5,14 секунды. Первой стала американка Шарлин Липси (2.02,01).
IAAF запустила Мировой тур соревнований в помещениях в декабре 2015 года. Победитель турнира в каждой дисциплине получает 20 тысяч долларов и возможность с 2016 года выступить на чемпионате мира в помещениях.
Юлия Степанова и ее супруг Виталий стали основными информаторами для фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта, вышедшего на телеканале ARD, о применении допинга российскими легкоатлетами, который привел к расследованию WADA и последующему отстранению российских легкоатлетов от Олимпиады-2016. В настоящее время Степановы проживают в Северной Америке.
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