Информатор WADA Степанова заняла 7-е место в беге на 800 м на турнире IAAF в Бостоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На турнире Степанова выступала под нейтральным флагом и показала седьмой результат — 2 минуты 5,14 секунды. Первой стала американка Шарлин Липси (2.02,01).

IAAF запустила Мировой тур соревнований в помещениях в декабре 2015 года. Победитель турнира в каждой дисциплине получает 20 тысяч долларов и возможность с 2016 года выступить на чемпионате мира в помещениях.

Юлия Степанова и ее супруг Виталий стали основными информаторами для фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта, вышедшего на телеканале ARD, о применении допинга российскими легкоатлетами, который привел к расследованию WADA и последующему отстранению российских легкоатлетов от Олимпиады-2016. В настоящее время Степановы проживают в Северной Америке.